En fotos. Todos los invitados a la noche solidaria de Fundación Cruzada Patagónica en Malba

Con la proyeccción del documental “Antártida-Dominio Uno”, producido por Gauchos del Mar, la fundación celebró su noche de recaudación

Para LA NACIONPaula Ikeda
María Luisa Larivière, Magdalena Demaría y Marina Larivière
La presidenta de la Fundación Cruzada Patagónica, Meme Larivière, junto a Miguel Blaquier y a Felisa Larivière de Blaquier
Ramón Santamarina, Magdalena Demaría y Chantal Badin
María Luisa Larivière, Virginia Blaquier y Marina Larivière en la noche a beneficio organizada por el Comité de Recaudación de la Fundación Cruzada Patagónica
Eduardo Costantini, fundador y presidente de Malba
Joaquín y Julián Azulay, los "Gauchos del Mar", junto a Renata Gorodisch y a Silvana Cejas. Durante la noche se proyectó su documental, "Antártida - Dominio Uno"
Clarisa Rueda y Marina Larivière. La Fundación Cruzada Patagónica trabaja sobre dos ejes: educación y desarrollo rural y cuenta con tres escuelas secundarias agro-técnicas gratuitas con residencia estudiantil en las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro
Patricia Guiñazú junto a Francisco y Mile Viegener
Nicolás Maschwitz, Federico Braun, Anastasia Peralta Ramos y María Feixas de Braun
Florencia y Diego Viegener, de FV
Joan Croucher y Patricia Nazar
Joaquín Azulay, Maria Luisa Larivière de Segura, Eduardo Costantini y Julián Azulay, junto a Magdalena y Victoria Cordero
Meme Larivière, Alicia de Arteaga y Teresa González Fernández
Rosario y Belén Yuste
Cynthia Perkins en la noche de Fundación Cruzada Patagónica
Victoria Cordero y los "Gauchos del Mar", los hermanos Joaquín y Julián Azulay
Meme Larivière junto a Graciela Fernández González, presidenta de ALPI, y Walter D' Aloia Criado, presidente de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco
María Marta Rivero Haedo, Meme Larivière y Josefina Larivière
Natalia García Caroti, Katrena Gibb Stuart, Rosine Urien, María Elisa Kabas de Martorell y Ernesto Martorell
María Freixas, Federico Braun y Patricia Nazar
Durante la noche, se proyectó el documental "Antártida - Dominio Uno" producido por Gauchos del Mar y narrado por Ricardo Darin
El evento solidario de Fundación Cruzada Patagónica
Maria Luisa Larivière de Segura, Patricia Peralta Ramos, Cristina Oliveira Cesar y Marina Larivière
Francis Verstraeten y sus hijos Félix y Axel
Juan de Larminat, Agustina Serra y Marina Larivière
Jane Powell, Patricia Nazar y María Alicia Tassara
Patricia O'Donnell, Meme Larivière, Mercedes von Dietrichstein y María Podestá, embajadora de la Orden de Malta
Angélica Gowland de Riglos, Inés Gowland, Maria Luisa y Marina Larivière
Sandra Leloir y María Luisa Larivière
Marina Larivière, Freddy Carles, Meme Larivière, Marion Carles y María Luisa Larivière
Carmen Marcó de Ibarguren y Graziella Rivera
La noche de recaudación de Fundación Cruzada Patagónica
Leonor Wedeking, Meme Larivière y Verónica de Martini
El cóctel en el espacio central del Malba
Bobby y Wilfred von Bullow junto a Meme y a Luisa Larivière
Maria Eugenia Cordero y Elena Spirandelli de Loson
Alex y Andrea Laurence, junto a Horacio Cattáneo
Luz y Clara Achával junto a Mónica Gancia de Erize
Rafael Zorraquín
Félix Leloir y Magdalena Allende
Carmen Marcó de Ibarguren, Josefina Quesada, Zelmira von del Hayde y Agustina Balcarce de Tanoira
Sociales en el evento solidario de Fundación Cruzada Patagónica en Malba
