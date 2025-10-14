En fotos. Todos los invitados a la noche solidaria de Fundación Cruzada Patagónica en Malba

Con la proyeccción del documental “Antártida-Dominio Uno”, producido por Gauchos del Mar, la fundación celebró su noche de recaudación
- 1 minuto de lectura'
Otras noticias de Historias LN
Más leídas de Lifestyle
- 1
Día del Psicólogo: los mejores chistes para homenajear la profesión
- 2
“Celebrating MOM”: Juana Viale y su hija Ámbar posan por primera vez juntas para una nueva campaña por el Día de la Madre
- 3
El secreto de las azafatas para un vuelo más cómodo: el truco del reposabrazos que la mayoría desconoce
- 4
Barry Seal: el piloto narco que traicionó a Pablo Escobar, se volvió informante de la DEA y tuvo un trágico final