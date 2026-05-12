Epicteto, filósofo griego: “La felicidad del hombre llega cuando comprende que algunas cosas dependen de él y otras no”

Epicteto nació alrededor del año 50 d. C. en Hierápolis, una antigua ciudad de Asia Menor ubicada en la actual Turquía. Llegó al mundo como un esclavo y pasó gran parte de su juventud en Roma bajo el dominio de Epafrodito, secretario del emperador Nerón. Sin embargo, pese a las limitaciones de su época, logró acceder a la educación y acercarse a la filosofía, algo que terminaría transformando por completo su destino.

Según distintos registros históricos, Epafrodito fue una figura cercana al emperador Nerón y habría participado en el momento final de su vida en el año 68 d. C., cuando el mandatario romano decidió suicidarse. Tiempo después de esos acontecimientos, Epicteto obtuvo la libertad civil y comenzó a desarrollar plenamente la libertad intelectual que más tarde definiría su pensamiento filosófico.

Ya como hombre libre, enseñó filosofía en Roma y se convirtió en una de las voces más influyentes del estoicismo, corriente que defendía la importancia del autocontrol, la razón y la serenidad frente a las dificultades de la vida.

Epícteto es un famoso filósofo del estoicismo (Foto: Wikimedia Commons)

Aunque nunca escribió libros de su puño y letra, sus enseñanzas lograron sobrevivir gracias a su discípulo Flavio Arriano, quien recopiló sus ideas en obras fundamentales como el Manual de vida y las Disertaciones. Una de sus frases más recordadas es: “La felicidad del hombre llega cuando comprende que algunas cosas dependen de él y otras no”.

Aunque en la actualidad muchas personas desconocen que pertenece a este filósofo, sigue siendo utilizada en redes sociales para explicar la importancia de no dejarse llevar por problemas de la vida que no pueden ser controlados por uno mismo.

La idea forma parte de lo que el estoicismo denomina “la dicotomía del control”, un principio que distingue entre aquello que está bajo nuestro dominio y aquello que pertenece al mundo exterior. Para Epicteto, entender esa diferencia era el primer paso hacia la paz interior.

Experto explica la famosa frase de Epicteto

Dentro de lo que depende de cada persona se encuentran las decisiones, los pensamientos, los deseos y las opiniones. En cambio, los factores externos son la fortuna, el pasado, la opinión ajena, la posición social o incluso determinadas circunstancias del cuerpo y la salud.

“La felicidad comienza con la clara comprensión de un principio: algunas cosas dependen de nosotros y otras no”, sostenía el filósofo, convencido de que gran parte del sufrimiento humano surgía del intento constante de controlar aquello que escapa de la propia voluntad.

¿Cómo aplicar hoy la filosofía de Epicteto en la vida cotidiana?

Aunque sus enseñanzas fueron formuladas hace casi 2000 años, muchos especialistas consideran que sus ideas siguen teniendo plena vigencia en la actualidad. Un ejemplo claro puede verse en el mundo laboral. Una persona puede prepararse para una entrevista de trabajo dando lo mejor de sí, pero no puede manejar la decisión final de la empresa. Para el filósofo estoico, aceptar esa diferencia ayuda a disminuir la ansiedad y evita depositar toda la felicidad en factores externos.

El propio Epicteto resumía su propuesta filosófica en una fórmula simple pero profunda: “La felicidad del hombre depende de tres cosas: tu voluntad, tus ideas y el uso que haces de ellas”.