En fotos. Todos los invitados a la subasta de Fundación Policía Federal Argentina

La fundación, presidida por Amalia Amoedo, realizó su tercera Subasta Solidaria a beneficio del Hospital Churruca Visca
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Un estudio explicó por qué los gatos comen pasto
- 2
Lo que tenés que hacer si hay peleas y mala energía en tu hogar, según una experta en Feng Shui
- 3
Quedó embarazada de un donante que conoció en Facebook y reveló el drama que vive hoy
- 4
Qué significa “Per aspera ad astra”, la frase filosófica romana que inspira a superar las dificultades de la vida