LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la subasta de Fundación Policía Federal Argentina

La fundación, presidida por Amalia Amoedo, realizó su tercera Subasta Solidaria a beneficio del Hospital Churruca Visca

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Amparo Díscoli, Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Amparo Díscoli, Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de BulgheroniRodrigo Nespolo - LA NACION
Amalia Amoedo, presidente de Fundación Policía Federal Argentina. La nieta de Amalita Lacroze de Fortabat se mostró orgullosa de continuar el legado de la institución que su abuela creó junto a Carlos Bulgheroni, y cuya obra también supo hacer crecer su madre, Inés de la Fuente
Amalia Amoedo, presidente de Fundación Policía Federal Argentina. La nieta de Amalita Lacroze de Fortabat se mostró orgullosa de continuar el legado de la institución que su abuela creó junto a Carlos Bulgheroni, y cuya obra también supo hacer crecer su madre, Inés de la FuenteRodrigo Nespolo
La vicepresidente de Fundación Policía Federal Argentina, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, destacó el destino de la recaudación de la Subasta Solidaria: comprar un mamógrafo de última generación y entregarlo al Hospital Churruca Visca
La vicepresidente de Fundación Policía Federal Argentina, Nunzia Locatelli de Bulgheroni, destacó el destino de la recaudación de la Subasta Solidaria: comprar un mamógrafo de última generación y entregarlo al Hospital Churruca ViscaRodrigo Nespolo
Marcos Bulgheroni, presente en la subasta de la fundación que creó su padre
Marcos Bulgheroni, presente en la subasta de la fundación que creó su padreRodrigo Nespolo
El comisario general Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA)
El comisario general Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodrigo Nespolo
Anamá Ferreira, "con un look nevado vintage de los 80 y una remera de Maradona"
Anamá Ferreira, "con un look nevado vintage de los 80 y una remera de Maradona"Rodrigo Nespolo
Andrés Brun, del consejo de Administración de arteba Fundación
Andrés Brun, del consejo de Administración de arteba FundaciónRodrigo Nespolo
La curadora Laura Batkis seleccionó para esta ocasión artistas jóvenes, emergentes
La curadora Laura Batkis seleccionó para esta ocasión artistas jóvenes, emergentesRodrigo Nespolo
El subastador, Nahuel Ortiz Vidal
El subastador, Nahuel Ortiz VidalRodrigo Nespolo
La galerista de Cosmocosa, Amparo Díscoli
La galerista de Cosmocosa, Amparo DíscoliRodrigo Nespolo
"Una característica central de este evento es priorizar a artistas con poca visibilidad, de modo que el remate funcione también como una plataforma de exhibición", destacó Batkis
"Una característica central de este evento es priorizar a artistas con poca visibilidad, de modo que el remate funcione también como una plataforma de exhibición", destacó BatkisRodrigo Nespolo
La curadora Laura Batkis seleccionó artistas jóvenes como Ramiro Smith Estrada, Sasha Minovich y Belén López De Carlo. "Aspiramos a que esta muestra sea inicio de una carreraen el mundo del arte, ese primer paso que a veces consiste simplemente en mostrar el trabajo a un público más amplio"
La curadora Laura Batkis seleccionó artistas jóvenes como Ramiro Smith Estrada, Sasha Minovich y Belén López De Carlo. "Aspiramos a que esta muestra sea inicio de una carreraen el mundo del arte, ese primer paso que a veces consiste simplemente en mostrar el trabajo a un público más amplio" Rodrigo Nespolo
Federico Braun, vicepresidente de arteba Fundación y miembro de la comisión de Fundación Policía Federal Argentina
Federico Braun, vicepresidente de arteba Fundación y miembro de la comisión de Fundación Policía Federal ArgentinaRodrigo Nespolo
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
Teresa González Fernández, presidenta de ALPIRodrigo Nespolo
Fabián Perechodnik fue uno de los compradores en la subasta. Así colaboró al adquirir la obra “Aproximación a Ezeiza”, de Sasha Minovich y “Sueño con canicas“, de Felipe Álvarez Parisi
Fabián Perechodnik fue uno de los compradores en la subasta. Así colaboró al adquirir la obra “Aproximación a Ezeiza”, de Sasha Minovich y “Sueño con canicas“, de Felipe Álvarez Parisi Rodrigo Nespolo
María Rozenmuter
María RozenmuterRodrigo Nespolo
Los Bulgheroni, junto a la obra de Nicola Costantino subastada durante la noche
Los Bulgheroni, junto a la obra de Nicola Costantino subastada durante la nocheRodrigo Nespolo
Pablo Louge, de la Fundación Policía Federal Argentina
Pablo Louge, de la Fundación Policía Federal ArgentinaRodrigo Nespolo
María Eugenia Zapiola
María Eugenia ZapiolaRodrigo Nespolo
Juan Pablo Maglier, Amalia Amoedo y Juan Martín Bulgheroni, de Fundación Policía Federal Argentina. La institución abastece al Hospital Churruca Visca con equipos de alta complejidad
Juan Pablo Maglier, Amalia Amoedo y Juan Martín Bulgheroni, de Fundación Policía Federal Argentina. La institución abastece al Hospital Churruca Visca con equipos de alta complejidadRodrigo Nespolo
Anamá Ferreira y Daniel Miranda
Anamá Ferreira y Daniel MirandaRodrigo Nespolo
El jefe de la PFA, Luis Alejandro Rolle, junto al comisario inspector secretario general de la Policía Federal Argentina, Rodrigo Javier Segovia
El jefe de la PFA, Luis Alejandro Rolle, junto al comisario inspector secretario general de la Policía Federal Argentina, Rodrigo Javier SegoviaRodrigo Nespolo
Julio Suaya, director ejecutivo de la Fundación Clorindo Testa
Julio Suaya, director ejecutivo de la Fundación Clorindo TestaRodrigo Nespolo
Juan Pablo Maglier, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina
Juan Pablo Maglier, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal ArgentinaRodrigo Nespolo
El artista Carlos Huffmann y Ramiro López Larroy, de la Fundación Policía Federal Argentina
El artista Carlos Huffmann y Ramiro López Larroy, de la Fundación Policía Federal ArgentinaRodrigo Nespolo
Los anfitriones, Sebastián Boccazzi y Florencia Wajsman, directores de Roldán Subastas
Los anfitriones, Sebastián Boccazzi y Florencia Wajsman, directores de Roldán SubastasRodrigo Nespolo
Roldán, en Retiro
Roldán, en RetiroRodrigo Nespolo
Marcos y Juan Martín Bulgheroni
Marcos y Juan Martín BulgheroniRodrigo Nespolo
La Mona, de Edgardo Giménez, una de las obras subastadas. "Destaco la generosidad de los artistas de mayor trayectoria al presentarse junto a las nuevas voces del arte contemporáneo", detalló Baskis
La Mona, de Edgardo Giménez, una de las obras subastadas. "Destaco la generosidad de los artistas de mayor trayectoria al presentarse junto a las nuevas voces del arte contemporáneo", detalló BaskisRodrigo Nespolo
. “Cuidamos a quienes nos cuidan”, con su trabajo, Fundación Policía Federal Argentina provee de equipamiento de alta generación para el Hospital Churruca Visca, que atiende a la Policía Federal Argentina y a sus familias
. “Cuidamos a quienes nos cuidan”, con su trabajo, Fundación Policía Federal Argentina provee de equipamiento de alta generación para el Hospital Churruca Visca, que atiende a la Policía Federal Argentina y a sus familias Rodrigo Nespolo
Ana Marta Méndez
Ana Marta MéndezRodrigo Nespolo
Juan Martín Bulgheroni, el jefe de la Policía Federal Argentina, Marcos Bulgheroni y Federico Braun (h)
Juan Martín Bulgheroni, el jefe de la Policía Federal Argentina, Marcos Bulgheroni y Federico Braun (h)Rodrigo Nespolo
Una nueva edición de la Subasta Solidaria
Una nueva edición de la Subasta SolidariaRodrigo Nespolo
El jefe de la Policía Federal Argentina agradeció a Amalia Amoedo y a Nunzia Locatelli el trabajo de la fundación que se encarga de equipar al Hospital Churruca Visca
El jefe de la Policía Federal Argentina agradeció a Amalia Amoedo y a Nunzia Locatelli el trabajo de la fundación que se encarga de equipar al Hospital Churruca Visca Rodrigo Nespolo
El cóctel previo a la subasta
El cóctel previo a la subasta Rodrigo Nespolo
El artista Lobo Velar y Flora Lemos
El artista Lobo Velar y Flora LemosRodrigo Nespolo
Amalia Amoedo, con un diseño de diseño de Proenza Schouler, calzado Alaïa y un bolso Louis Vuitton vintage. Por su parte, Nunzia Locatelli lució un un look de Etro. Presidente y vicepresidente de la Fundación se mostraron orgullosas por la convocatoria a la Subasta Solidaria
Amalia Amoedo, con un diseño de diseño de Proenza Schouler, calzado Alaïa y un bolso Louis Vuitton vintage. Por su parte, Nunzia Locatelli lució un un look de Etro. Presidente y vicepresidente de la Fundación se mostraron orgullosas por la convocatoria a la Subasta SolidariaRodrigo Nespolo
Los artistas Lucía Erijimovich, Tiziana Pierri, Nazareno Arnaldo Pereyra, Majo Caporaletti y Ale Moreyra
Los artistas Lucía Erijimovich, Tiziana Pierri, Nazareno Arnaldo Pereyra, Majo Caporaletti y Ale MoreyraRodrigo Nespolo
El 50% de la recaudación de cada obra subastada será destinada a equipar al Hospital Churruca Visca
El 50% de la recaudación de cada obra subastada será destinada a equipar al Hospital Churruca ViscaRodrigo Nespolo
Las hermanas Luz y Teresa González Fernández
Las hermanas Luz y Teresa González FernándezRodrigo Nespolo
"Levanten bien la mano, no quiero perderme ninguna oferta. Cada peso cuenta para colaborar con el trabajo de la Fundación"
"Levanten bien la mano, no quiero perderme ninguna oferta. Cada peso cuenta para colaborar con el trabajo de la Fundación"Rodrigo Nespolo
Desde el inicio, las obras fueron subastadas con éxito
Desde el inicio, las obras fueron subastadas con éxitoRodrigo Nespolo
Tomás Menceyra y Delfina Detri
Tomás Menceyra y Delfina DetriRodrigo Nespolo
La comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina. Ausente con aviso: Martín Cabrales, de viaje
La comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina. Ausente con aviso: Martín Cabrales, de viaje Rodrigo Nespolo
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Un estudio explicó por qué los gatos comen pasto
    1

    Un estudio explicó por qué los gatos comen pasto

  2. Lo que tenés que hacer si hay peleas y mala energía en tu hogar, según una experta en Feng Shui
    2

    Lo que tenés que hacer si hay peleas y mala energía en tu hogar, según una experta en Feng Shui

  3. Quedó embarazada de un donante que conoció en Facebook y reveló el drama que vive hoy
    3

    Quedó embarazada de un donante que conoció en Facebook y reveló el drama que vive hoy

  4. Qué significa “Per aspera ad astra”, la frase filosófica romana que inspira a superar las dificultades de la vida
    4

    Qué significa “Per aspera ad astra”, la frase filosófica romana que inspira a superar las dificultades de la vida

Cargando banners ...