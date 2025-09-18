LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la VIII Comida Anual del Sanatorio Mater Dei en La Rural

Con 850 invitados y en el marco de su 50 aniversario, el sanatorio llevó a cabo su cena de recaudación de fondos que ayudará a la modernización de los quirófanos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Verónica Varano, Taina Laurino y Paula Galante
Verónica Varano, Taina Laurino y Paula GalanteAlejandro Guyot - LA NACION
El director general del Sanatorio Mater Dei, el Lic. Enrique Camerlinckx
El director general del Sanatorio Mater Dei, el Lic. Enrique CamerlinckxAlejandro Guyot - LA NACION
Con un vestido de Iara, Mirtha Legrand llegó acompañada de Alejandro Veroutis
Con un vestido de Iara, Mirtha Legrand llegó acompañada de Alejandro VeroutisAlejandro Guyot - LA NACION
Taina Laurino, con un diseño de Carolina Herrera
Taina Laurino, con un diseño de Carolina Herrera Alejandro Guyot - LA NACION
Paula Galante, de Fundación Banco Nación
Paula Galante, de Fundación Banco NaciónAlejandro Guyot - LA NACION
El director médico del Sanatorio Mater Dei, Dr. Roberto Dupuy De Lôme
El director médico del Sanatorio Mater Dei, Dr. Roberto Dupuy De LômeAlejandro Guyot - LA NACION
La directora de las Hermanas, la hermana María Clarisa Ferrer
La directora de las Hermanas, la hermana María Clarisa FerrerAlejandro Guyot - LA NACION
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos
El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo FrancosAlejandro Guyot - LA NACION
Andrea Arditi Schwartz
Andrea Arditi SchwartzAlejandro Guyot - LA NACION
Verónica Varano, con un diseño de Naima
Verónica Varano, con un diseño de NaimaAlejandro Guyot - LA NACION
La hermana Cecilia María
La hermana Cecilia MaríaAlejandro Guyot - LA NACION
Brenda McCormack y Facundo Gómez Minujín
Brenda McCormack y Facundo Gómez MinujínAlejandro Guyot - LA NACION
Georgie Neuss y Taina Laurino de Neuss
Georgie Neuss y Taina Laurino de Neuss Alejandro Guyot - LA NACION
Gabriela Flores Pirán, con un diseño de Carolina Herrera, y Germán Neuss
Gabriela Flores Pirán, con un diseño de Carolina Herrera, y Germán Neuss Alejandro Guyot - LA NACION
Las Hermanas de María de Schoenstatt, la hermana Teresa, María Paz y Ariadna
Las Hermanas de María de Schoenstatt, la hermana Teresa, María Paz y Ariadna Alejandro Guyot - LA NACION
El director general y el emblema del Sanatorio Mater Dei
El director general y el emblema del Sanatorio Mater Dei Alejandro Guyot - LA NACION
Luis Alberto Erize y Mónica Gancia de Erize
Luis Alberto Erize y Mónica Gancia de ErizeAlejandro Guyot - LA NACION
El embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes
El embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles GomesAlejandro Guyot - LA NACION
Los Neuss conversan con Guillermo Stanley
Los Neuss conversan con Guillermo StanleyAlejandro Guyot - LA NACION
El trabajo de las Hermanas de María de Schoenstatt
El trabajo de las Hermanas de María de SchoenstattAlejandro Guyot - LA NACION
Óscar Scarpari, director ejecutivo de Techint
Óscar Scarpari, director ejecutivo de TechintAlejandro Guyot - LA NACION
El saludo del jefe de Gabinete con las Hermanas de María de Schoenstatt, del Sanatorio Mater Dei
El saludo del jefe de Gabinete con las Hermanas de María de Schoenstatt, del Sanatorio Mater Dei Alejandro Guyot - LA NACION
El Dr. Conrado Estol y su esposa Clarisa
El Dr. Conrado Estol y su esposa ClarisaAlejandro Guyot - LA NACION
Las autoridades del Sanatorio Mater Dei conversan con Guillermo Francos y con Sergio Grosskopf
Las autoridades del Sanatorio Mater Dei conversan con Guillermo Francos y con Sergio GrosskopfAlejandro Guyot - LA NACION
La recepción en La Rural
La recepción en La RuralAlejandro Guyot - LA NACION
Las Hermanas del Sanatorio Mater dei conversan con Georgie Neuss y Taina Laurino
Las Hermanas del Sanatorio Mater dei conversan con Georgie Neuss y Taina LaurinoAlejandro Guyot - LA NACION
Los invitados a la comida anual de recaudación
Los invitados a la comida anual de recaudación Alejandro Guyot - LA NACION
El presidente de Banco Comafi, Guillermo Cerviño, y su esposa, Marisel Cerviño
El presidente de Banco Comafi, Guillermo Cerviño, y su esposa, Marisel CerviñoAlejandro Guyot - LA NACION
Betty Leiser
Betty LeiserAlejandro Guyot - LA NACION
Vanina Miguel, Aldo Álvarez y el director general del Mater Dei
Vanina Miguel, Aldo Álvarez y el director general del Mater Dei Alejandro Guyot - LA NACION
Verónica Varano estuvo a cargo de la conducción del evento, en el marco del 50 aniversario del Sanatorio Mater Dei
Verónica Varano estuvo a cargo de la conducción del evento, en el marco del 50 aniversario del Sanatorio Mater DeiAlejandro Guyot - LA NACION
Invitada especial de la Comida de Recaudación del Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand, siempre atenta a colaborar con la salud
Invitada especial de la Comida de Recaudación del Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand, siempre atenta a colaborar con la salud Alejandro Guyot - LA NACION
En el inmenso salón de La Rural, con 850 colaboradores presentes
En el inmenso salón de La Rural, con 850 colaboradores presentesAlejandro Guyot - LA NACION
Sergio Kaufman, de Accenture, junto a Valentina Foresti, directora comercial
Sergio Kaufman, de Accenture, junto a Valentina Foresti, directora comercial Alejandro Guyot - LA NACION
Mercedes Laxague y Alexander Busse
Mercedes Laxague y Alexander BusseAlejandro Guyot - LA NACION
Guillermo Stanley, Gabriela Flores Pirán, Germán Neuss y el Dr. Conrado Estol
Guillermo Stanley, Gabriela Flores Pirán, Germán Neuss y el Dr. Conrado EstolAlejandro Guyot - LA NACION
Mirtha Legrand leyó atenta el informe del trabajo realizado por el Sanatorio Mater Dei
Mirtha Legrand leyó atenta el informe del trabajo realizado por el Sanatorio Mater DeiAlejandro Guyot - LA NACION
La VIII Comida Anual en el marco del 50 aniversario del Mater Dei
La VIII Comida Anual en el marco del 50 aniversario del Mater DeiAlejandro Guyot - LA NACION
Luz Pasman y Juan María Segura
Luz Pasman y Juan María SeguraAlejandro Guyot - LA NACION
Carolina Piccione, gerente de Relaciones Institucionales del Sanatorio Mater Dei
Carolina Piccione, gerente de Relaciones Institucionales del Sanatorio Mater DeiAlejandro Guyot - LA NACION
Marina Arias y Enrique Llerena
Marina Arias y Enrique LlerenaAlejandro Guyot - LA NACION
Facundo Gómez Minujín, Guillermo Cerviño, Clarisa y Conrado Estol, junto a Marisel Cerviño
Facundo Gómez Minujín, Guillermo Cerviño, Clarisa y Conrado Estol, junto a Marisel CerviñoAlejandro Guyot - LA NACION

La VIII cena de recaudación

Desde temprano, las Hermanas y distintos voluntarios se encargaron de que todo estuviera perfecto para la gran noche
Desde temprano, las Hermanas y distintos voluntarios se encargaron de que todo estuviera perfecto para la gran nocheAlejandro Guyot - LA NACION
"El proyecto total es de U$S 3.800.000 y en la cena se recaudaron los primeros U$S 501.000. La campaña inició hoy y seguirá durante todo 2025/2026"
"El proyecto total es de U$S 3.800.000 y en la cena se recaudaron los primeros U$S 501.000. La campaña inició hoy y seguirá durante todo 2025/2026"Alejandro Guyot - LA NACION
La Comida Anual del Sanatorio Mater Dei y una misión: "el proyecto de recaudación es para la modernización de los quirófanos del sanatorio"
La Comida Anual del Sanatorio Mater Dei y una misión: "el proyecto de recaudación es para la modernización de los quirófanos del sanatorio" Alejandro Guyot - LA NACION
La recepción, al aire libre en La Rural
La recepción, al aire libre en La RuralAlejandro Guyot - LA NACION
La llegada de Mirtha Legrand marcó en inicio de la gran comida. Un clásico: cuando la diva hizo su ingreso, en el salón resonó el tema de su programa, "Almorzando con Mirtha Legrand"
La llegada de Mirtha Legrand marcó en inicio de la gran comida. Un clásico: cuando la diva hizo su ingreso, en el salón resonó el tema de su programa, "Almorzando con Mirtha Legrand"Alejandro Guyot - LA NACION
Mirtha Legrand, en la mesa principal
Mirtha Legrand, en la mesa principalAlejandro Guyot - LA NACION
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Un estudio explicó por qué los gatos comen pasto
    1

    Un estudio explicó por qué los gatos comen pasto

  2. El sofisticado y brillante vestido repetido con el que Máxima deslumbró en el Día del Príncipe
    2

    El sofisticado y brillante vestido repetido con el que Máxima Zorreguieta deslumbró en el Día del Príncipe

  3. La receta definitiva para preparar tortillas mexicanas sin gluten con harina de arepas venezolanas
    3

    La receta definitiva para preparar tortillas mexicanas sin gluten con harina de arepas venezolanas

  4. Las tres predicciones de Baba Vanga para este 2025 que inquietan a más de uno
    4

    Las tres predicciones de Baba Vanga para este 2025 que inquietan a más de uno

Cargando banners ...