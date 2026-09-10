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En fotos. Todos los invitados a una original velada japonesa en Recoleta

Con la presencia del embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, Maximiliano Gregorio Cernadas y Cecilia Scalisi organizaron un “hauskoncert” de su música tradicional con la soprano argentina María Virginia Savastano

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Cecilia Scalisi, María Virginia Savastano y Hoshino Madoka
Cecilia Scalisi, María Virginia Savastano y Hoshino MadokaFabián Malavolta - LA NACION
Gran protagonista del hauskoncert, la soprano argentina María Virginia Savastano
Gran protagonista del hauskoncert, la soprano argentina María Virginia Savastano Fabián Malavolta - LA NACION
El dueño de casa, Max Gregorio Cernadas, exembajador argentino en Hungría, Croacia y Bosnia
El dueño de casa, Max Gregorio Cernadas, exembajador argentino en Hungría, Croacia y BosniaFabián Malavolta - LA NACION
Gran anfitriona, su esposa, la periodista Cecilia Scalisi
Gran anfitriona, su esposa, la periodista Cecilia ScalisiFabián Malavolta - LA NACION
Los invitados de honor de la noche, el embajador del Japón en Argentina, Hoshino Yositaka, y su esposa Hoshino Madoka
Los invitados de honor de la noche, el embajador del Japón en Argentina, Hoshino Yositaka, y su esposa Hoshino MadokaFabián Malavolta - LA NACION
El pianista español Rául Canosa
El pianista español Rául CanosaFabián Malavolta - LA NACION
El CEO del Grupo Sutton Dabbah, David Sutton Dabbah, junto a su esposa Berta
El CEO del Grupo Sutton Dabbah, David Sutton Dabbah, junto a su esposa Berta Fabián Malavolta - LA NACION
La embajadora de Eslovenia,Tina Vodnik
La embajadora de Eslovenia,Tina VodnikFabián Malavolta - LA NACION
El CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, y su esposa, Carolina Di Napoli
El CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, y su esposa, Carolina Di NapoliFabián Malavolta - LA NACION
En la velada japonesa, Roza Trajcevska-Verheijden, esposa del embajador de los Países Bajos en Argentina
En la velada japonesa, Roza Trajcevska-Verheijden, esposa del embajador de los Países Bajos en ArgentinaFabián Malavolta - LA NACION
El compositor y acordeonista de chamamé argentino, Horacio "Chango" Spasiuk
El compositor y acordeonista de chamamé argentino, Horacio "Chango" Spasiuk Fabián Malavolta - LA NACION
El presidente de la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (FANA), Víctor Murase, junto a su esposa Aurora Kochi
El presidente de la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (FANA), Víctor Murase, junto a su esposa Aurora Kochi Fabián Malavolta - LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabián Malavolta - LA NACION
Paula Domizy de Moro en la residencia porteña
Paula Domizy de Moro en la residencia porteñaFabián Malavolta - LA NACION
La marchand de arte, Norma Duek
La marchand de arte, Norma DuekFabián Malavolta - LA NACION
Mercedes y Catalina Gregorio Cernadas junto a Timoteo Cilley
Mercedes y Catalina Gregorio Cernadas junto a Timoteo Cilley Fabián Malavolta - LA NACION
Fernando Cichero, presidente del Instituto del Trasplante, y Diana Cavallaro, editora en Penguin Random House
Fernando Cichero, presidente del Instituto del Trasplante, y Diana Cavallaro, editora en Penguin Random House Fabián Malavolta - LA NACION
Aphrodite Patoulidou y Zoe Zeniodi, directora titular de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires
Aphrodite Patoulidou y Zoe Zeniodi, directora titular de la Orquesta Filarmónica de Buenos AiresFabián Malavolta - LA NACION
Cecilia Scalisi se encargó de que cada detalle de la velada japonesa
Cecilia Scalisi se encargó de que cada detalle de la velada japonesaFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden, junto a su esposa Roza y su amiga Paula Domizy
El embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijden, junto a su esposa Roza y su amiga Paula Domizy Fabián Malavolta - LA NACION
Cecilia Scalisi presentó cada "ramillete" de temas y explicó su historia
Cecilia Scalisi presentó cada "ramillete" de temas y explicó su historiaFabián Malavolta - LA NACION
Presente en la noche japonesa, Mauricio, Savastano, padre de la cantante, recibió elogios por el talento de su hija María
Presente en la noche japonesa, Mauricio, Savastano, padre de la cantante, recibió elogios por el talento de su hija MaríaFabián Malavolta - LA NACION
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, alabó el interés de los presentes por la cultura japonesa
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka, alabó el interés de los presentes por la cultura japonesaFabián Malavolta - LA NACION
En Recoleta, Silvia y Mauricio Plager
En Recoleta, Silvia y Mauricio PlagerFabián Malavolta - LA NACION
Las hijas de los anfitriones no se perdieron el hauskoncert. Catalina, Mercedes y Victoria Gregorio Cernadas
Las hijas de los anfitriones no se perdieron el hauskoncert. Catalina, Mercedes y Victoria Gregorio Cernadas Fabián Malavolta - LA NACION
La soprano sorprendió con un abanico de temas cantados en japonés y en italiano
La soprano sorprendió con un abanico de temas cantados en japonés y en italianoFabián Malavolta - LA NACION
Velada Japonesa - Hauskoncert con María Virgina Savastano
Velada Japonesa - Hauskoncert con María Virgina Savastano
Los Sutton Dabbah siguieron atentamente el repertorio de la cantante
Los Sutton Dabbah siguieron atentamente el repertorio de la cantanteFabián Malavolta - LA NACION
La voz de Savastano y temas tradicionales como Sakura, sakura
La voz de Savastano y temas tradicionales como Sakura, sakuraFabián Malavolta - LA NACION
La interpretación de los artistas en una velada exclusiva
La interpretación de los artistas en una velada exclusiva Fabián Malavolta - LA NACION
El músico argentino aplaudió la interpretación
El músico argentino aplaudió la interpretaciónFabián Malavolta - LA NACION
Durante la velada, inspirada en la temática japonesa y con temas inspirados en la luna, Norberto Frigerio recordó que el 19 de septiembre se celebra la Noche Internacional de Observación de la Luna, un evento mundial que invita a observar y aprender sobre este satélite natural
Durante la velada, inspirada en la temática japonesa y con temas inspirados en la luna, Norberto Frigerio recordó que el 19 de septiembre se celebra la Noche Internacional de Observación de la Luna, un evento mundial que invita a observar y aprender sobre este satélite naturalFabián Malavolta - LA NACION
La escritora Alina Diaconú
La escritora Alina DiaconúFabián Malavolta - LA NACION
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay
El abogado constitucionalista Daniel SabsayFabián Malavolta - LA NACION
La cantante generó sonrisas en el embajador japonés y su esposa al anunciar temas de la película de Studio Ghibli La princesa Mononoke
La cantante generó sonrisas en el embajador japonés y su esposa al anunciar temas de la película de Studio Ghibli La princesa MononokeFabián Malavolta - LA NACION
Apasionada, Savastano no solo interpretó temas japoneses, sino que también explicó sus tramas
Apasionada, Savastano no solo interpretó temas japoneses, sino que también explicó sus tramas Fabián Malavolta - LA NACION
La soprano María Virgina Savastano y una velada japonesa
La soprano María Virgina Savastano y una velada japonesa
María Savastano y su interpretación en japonés
María Savastano y su interpretación en japonésFabián Malavolta - LA NACION
Los presentes se mostraron encantados con el repertorio
Los presentes se mostraron encantados con el repertorioFabián Malavolta - LA NACION
Tiempos de los aplausos
Tiempos de los aplausosFabián Malavolta - LA NACION
Hoshino Madoka en el cóctel posterior
Hoshino Madoka en el cóctel posterior Fabián Malavolta - LA NACION
Una velada donde además de música hubo charlas y presentaciones
Una velada donde además de música hubo charlas y presentacionesFabián Malavolta - LA NACION

Una velada exclusiva

La dupla del pianista español y la cantante argentina
La dupla del pianista español y la cantante argentinaFabián Malavolta - LA NACION
Los artistas recibieron los aplausos y presentes de los invitados de honor
Los artistas recibieron los aplausos y presentes de los invitados de honorFabián Malavolta - LA NACION
En casa de los Gregorio Cernadas, un libro especial, en recuerdo de María Kodama, quien solía asistir a estas veladas musicales
En casa de los Gregorio Cernadas, un libro especial, en recuerdo de María Kodama, quien solía asistir a estas veladas musicalesFabián Malavolta - LA NACION
"Les pido disculpas, voy a dar lo mejor de mí", comentó Savastano quien cantó de manera increíble a pesar de sufrir una fuerte alergia
"Les pido disculpas, voy a dar lo mejor de mí", comentó Savastano quien cantó de manera increíble a pesar de sufrir una fuerte alergiaFabián Malavolta - LA NACION
La intimidad del backstage
La intimidad del backstageFabián Malavolta - LA NACION
Una sesión de conciertos especiales
Una sesión de conciertos especialesFabián Malavolta - LA NACION
La artista y una preparación especial. "Para ponerme el kimono deben ayudarme y se tarda como una hora", comentó
La artista y una preparación especial. "Para ponerme el kimono deben ayudarme y se tarda como una hora", comentó Fabián Malavolta - LA NACION
La soprano eligió lucir un kimono tradicional
La soprano eligió lucir un kimono tradicionalFabián Malavolta - LA NACION
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Por Paula Ikeda
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