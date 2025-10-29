LA NACION

En fotos. Todos los invitados al encuentro solidario del Hospital de Niños en el Museo Sívori

La Cooperadora Asociación Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez realizó un recorrido artístico por el trabajo del artista Andrés Paredes

Gina Roemmers, María Belén Ludueña y Rosella della Giovampaola
María Belén Ludueña y un encuentro solidario a beneficio del Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez. La esposa del jefe de Gobierno porteño convocó a distintas referentes para dar a conocer el trabajo de la Cooperadora
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri
Pablo Neira, director del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, y una meta: reconstruir el Pabellón Gómez del hospital
Rosella della Giovampaola, con un diseño de Valentino
La Dra. Alicia Garré, presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que apoya con la institución con colaboraciones privadas. La meta actual es recaudar los fondos necesarios para terminar de reconstruir el Pabellón Gómez, que hoy recibe más de 3.000 consultas pediátricas por día
María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Gina Vargas de Roemmers, con un diseño de Ménage à Trois
Cristiano Rattazzi
Gabriela Castellani, con un look de Hugo Boss y accesorio Celedonio, especial para la ocasión
En la noche fría porteña, la llegada de Mirtha Legrand, junto a Héctor Vidal Rivas y Alejandro Veroutis
El artista misionero Andrés Paredes
Taina Laurino, con un look de Armario 33
Helena Ferronatto, gerente operativo de Museos de la Ciudad de Buenos Aires
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania Yurii Klymenko, asistió al evento del Hospital de Niños y conversó con el artista misionero sobre su ciudad, Apóstoles, donde vive gran parte de la comunidad ucraniana en Argentina
Mirtha Legrand, invitada especial. "La llamé y Mirtha inmediatamente dijo que sí", destacó María Belén Ludueña. "Yo soy madame hospitalaria, al encuentro que me inviten que tenga que ver con hospitales, yo voy. Soy presidenta honoraria de la fundación del Hospital Fernández, pero al Hospital de Niños le tengo un cariño especial. Un médico de este lugar atendía a mis hijos cuando eran chiquitos"
Elba Marcovecchio, con un look Dior
La muestra en el Museo Sívori
María Belén Ludueña convocó a mujeres referentes a conocer el trabajo de la Cooperadora. "Pregunté en qué podía ayudar y me respondieron. Así nació esto. ¿Cómo podía hacerlo? Contándole lo que había visto, el trabajo en el Hospital de Niños, a todo el que conocía y que pudiera colaborar"
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania, junto a Konul Teymurova, esposa del embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
Florencia Daric y Nerina Acosta
Mercedes Piaggio, de la Comisión Amigos del Museo Sívori
Orquídeas, semillas, lavanda, parte de las esculturas de Andrés Paredes en el Museo Sívori
María Claudia Pedrayes, Mariana Gallego y Camila Romano
El artista y su muestra "Un puñado de tierra". "Quise mostrar los hormigueros que son de mi ciudad, Apóstoles en Misiones, y los colores, en las mariposas en el barro, que son naturales, no pigmentos especiales. Hay ágatas, amatistas..."
El trabajo de Paredes, parte de la noche solidaria del Hospital de Niños. "Yo soy hijo de médico, crecí en un consultorio, así que tengo fascinación por estos objetos", detalló
La recorrida en el Museo Sívori
En el 150 aniversario de la institución, el director médico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez detalló cómo, para remodelar el Pabellón Gómez, de 32000 metros cuadrados, "son necesarios ocho millones de dólares. Hicimos un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de Gobierno aquí presente quien se comprometió a dar la mitad, la otra mitad llegará de los privados, es por eso que la Cooperadora trabaja tanto"
Konul Teymurova, Zoia Klymenko, María Belén Ludueña, Rosella della Giovampaola y Camila Romano
Paula González, presidente de Hilton Buenos Aires
María Belén Ludueña detalló cómo en el Pabellón Gómez se atienden 3000 consultas diarias y que allí 22000 chicos son internados al año. "Celebro que allí se salven vidas. Como mujer del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pensé '¿cómo puedo ayudar?', al conocer gente, al contarles lo que se está haciendo e invitarlos a colaborar"
Sentado junto a Mirtha Legrand y a Alejandro Veroutis, se lo vio orgulloso a Jorge Macri en su rol de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de esposo de María Belén Ludueña. "Mi mujer es una leona, así fue y recorrió el hospital, tuvo muchas reuniones y hoy por eso estamos acá"
Las palabras de aliento de Mirtha Legrand. "Me alegra haber venido. Colaboren todos. La verdad, a ver si ahora que cambió el Gobierno, se acaban estas cosas de los hospitales que no están bien atendidos, o que no tienen material o los médicos están mal remunerados. Hagamos fuerza para que este nuevo Gobierno haga algo al respecto". La diva de la televisión incluso se atrevió a bromear: "El Dr. Ricardo Gutiérrez debe haber sido un médico muy bueno, sin dudas. ¿En qué año nació, antes que yo? Antes de que otros haga la broma, la hago yo"
El Museo Sívori, escenario de la noche solidaria. "El Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez impacta en los chicos de todo el país", destacó Alejandro Altman
"Creo que lo que estamos haciendo hoy acá es cerrar un ciclo casi perfecto donde el Estado tiene su compromiso, pero convoca también a los privados que quieran hacerlo a tender la mano. Y trabajar juntos es mucho mejor, porque tal vez nosotros podríamos hacerlo solos, desde el Estado, pero entonces dejaríamos a de hacer otra cosa. Esta ayuda que ustedes nos dan, para poder completar este pabellón de manera conjunta además tiene otro valor, cada uno de ustedes va a estar hablando de esto, se va a sentir parte"
"Queremos que nos ayuden para que esta ciudad sea cada día mejor", remarcó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Creemos en el espíritu de colaborar. Mi amor, felicitaciones", le dijo Jorge Macri a María Belén Ludueña
Gabriela Castellani en la noche solidaria a beneficio del Hospital de Niños
Durante el evento, los invitados pudieron sumarse y colaborar para la reconstrucción del Pabellón Gómez
La Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le agradeció a Mirtha Legrand su apoyo incondicional
Arte y solidaridad

El Museo Sívori, escenario de la noche solidaria
Un recorrido especial por la muestra
El artista Andrés Paredes. De Apóstoles, Misiones, al mundo
La llegada de Mirtha Legrand al Museo Sívori y el saludo con el artista Andrés Paredes
La impresionante obra, inspirada en la "naturaleza muerta"
La muestra, con obras inéditas de Andrés Paredes, se puede visitar en el Museo Sívori hasta el 30 de noviembre
María Belén Ludueña, conversa con Alejandro Altman, de la Cooperadora
La recepción, a cargo de Galíndez Catering
La escultura de Andrés Paredes, con mariposas, hormigueros de Apostóles y calaveras horneadas en barro
Gabriella Castellani, coleccionista de las obras de Andrés Paredes, y Cristiano Rattazzi en la muestra
Taina Laurino y María Victoria Alcaraz recorren la muestra
El encuentro en la noche del martes
El brindis final, por el futuro del nuevo Pabellón López del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
El artista junto a las esposas de los representantes del cuerpo diplomático
La naturaleza, protagonista de las obras de Andrés Paredes
La comisión directiva de la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
