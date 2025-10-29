En fotos. Todos los invitados al encuentro solidario del Hospital de Niños en el Museo Sívori

La Cooperadora Asociación Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez realizó un recorrido artístico por el trabajo del artista Andrés Paredes
- 1 minuto de lectura'
Arte y solidaridad
Más leídas de Lifestyle
- 1
“Me drogaron, fue una trampa”. Daniel Ducruet revivió el escándalo que terminó su matrimonio con Estefanía de Mónaco
- 2
Auge, caída y puesta en valor: el castillo francés que se construyó en un terreno desértico: “Si lo logro, le vendo mi alma al diablo”
- 3
Qué se sabe del cometa 3I/Atlas
- 4
Efemérides del 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?