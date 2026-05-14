Juanjo, veterinario: “La voz de bebé que ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”

Juanjo Vet, un reconocido veterinario español que brinda consejos en su cuenta de TikTok, contó por qué la voz aniñada o de bebé que uno utiliza para hablarle cariñosamente a nuestra mascota, es tan efectiva y se emplea comúnmente en todos los hogares.

La atención de los gatos está supeditada al tono de voz (imagen ilustrativa) (Foto: Freepick)

“Se ha demostrado que la voz de bebé que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente“, expresó el veterinario, quien utiliza sus redes sociales para expandir sus conocimientos y así brindar un soporte a aquellos dueños que no están familiarizados con los comportamientos de los animales.

En esa misma línea, el experto indicó: “Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este recurso”. En efecto, Juanjo dejó en claro que este método es sumamente eficaz y resulta familiar para los felinos que suelen ser más rebeldes.

La voz de bebé capta la atención de los gatos

“Este tipo de voz aguda, suave y emocional es la que mejor conecta con nuestro gato”, dijo el veterinario que cuenta con 60 mil seguidores en TikTok y un sinfín de videos publicados en su feed para analizar los distintos comportamientos que se registran a diario en la convivencia entre personas y felinos.

Evidencia científica sobre lo expuesto

El veterinario, en su exposición, hace referencia a un estudio publicado por la revista Animal Cognition del año 2022 titulado Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats.

En dicha investigación se probó que los gatos diferencian los distintos registros de voz, aceptando el de los niños como un pedido fiel y auténtico.

En particular, el uso de una voz aguda, suave y emocional — que se emplea con los bebés— genera una mayor respuesta por parte de los animales.