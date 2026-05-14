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Juanjo, veterinario: “La voz de bebé que ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”

El experto sustentó sus dichos en un video de TikTok; la evidencia científica que citó y su experiencia personal

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Gatos; felinos; BBC: BBC Mundo; Sociedad; Gato bengalí
Los gatos obedecen cuando escuchan la voz de bebé Getty Images

Juanjo Vet, un reconocido veterinario español que brinda consejos en su cuenta de TikTok, contó por qué la voz aniñada o de bebé que uno utiliza para hablarle cariñosamente a nuestra mascota, es tan efectiva y se emplea comúnmente en todos los hogares.

La atención de los gatos está supeditada al tono de voz (imagen ilustrativa)
La atención de los gatos está supeditada al tono de voz (imagen ilustrativa)(Foto: Freepick)

“Se ha demostrado que la voz de bebé que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente“, expresó el veterinario, quien utiliza sus redes sociales para expandir sus conocimientos y así brindar un soporte a aquellos dueños que no están familiarizados con los comportamientos de los animales.

En esa misma línea, el experto indicó: “Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este recurso”. En efecto, Juanjo dejó en claro que este método es sumamente eficaz y resulta familiar para los felinos que suelen ser más rebeldes.

La voz de bebé capta la atención de los gatos
La voz de bebé capta la atención de los gatos

“Este tipo de voz aguda, suave y emocional es la que mejor conecta con nuestro gato”, dijo el veterinario que cuenta con 60 mil seguidores en TikTok y un sinfín de videos publicados en su feed para analizar los distintos comportamientos que se registran a diario en la convivencia entre personas y felinos.

Evidencia científica sobre lo expuesto

El veterinario, en su exposición, hace referencia a un estudio publicado por la revista Animal Cognition del año 2022 titulado Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats.

En dicha investigación se probó que los gatos diferencian los distintos registros de voz, aceptando el de los niños como un pedido fiel y auténtico.

En particular, el uso de una voz aguda, suave y emocional — que se emplea con los bebés— genera una mayor respuesta por parte de los animales.

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