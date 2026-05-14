El truco de la brasa dentro del mate: cuál es su beneficio y por qué recomiendan hacerlo

El mate es una de las bebidas más consumidas en la Argentina. Con un origen que data de hace años, las personas comienzan a buscarle la vuelta para que la infusión tenga un diferencial. En esta ocasión, se conoció un truco casero para evitar que nuestro recipiente se llene de hongos al estar a la intemperie con yerba usada sin retirar.

Es que al terminar de tomar un mate, la yerba húmeda queda estancada y, con el correr de las horas, el material del recipiente -calabaza o madera- comienza a absorber los líquidos y a deteriorar sus paredes.

El mate con yerba estancada genera la proliferación de hongos Shutterstock

En ese momento, los expertos aconsejan vaciar el mate y colocar una brasa dentro. Sucede que este elemento, al agitarlo, genera un humo espeso en el interior que combate los hongos que se hayan generado y así nuestro recipiente queda como nuevo, listo para una nueva infusión.

Una vez que se retiró la brasa, lo que sigue es sacar las cenizas que quedaron en la superficie, lavar con agua fría y dejar secar al aire libre.

El paso a paso para preparar un buen mate

Ariel Lacher, sommelier de mate y vino, habló en LN+ y dio un instructivo de cómo confeccionar un buen mate que sea sabroso y duradero en el tiempo. La temperatura del agua y la cantidad de yerba son las claves.

Las claves para preparar un buen mate

Moverlo

“Primero hay que moverlo para mezclar los tres componentes y para que el polvo no quede abajo. Hay que chequear el color de polvo que queda en la mano. Si es marrón, es tierra; si es verde, es parte del proceso de secado. Hay que oler para descartar humedad”, destacó el especialista.

Montañita

“Después vamos a hacer la famosa montañita. Hay que poner agua en la parte baja de la misma. Primero se pone el agua y después la bombilla. Es mínimo lo que hay que poner. Si pongo primero la bombilla y después el agua, se infla la yerba y la tapa”, relató.

Bombilla acomodada

Este truco, que muchos utilizan, tiene un pequeño tip para que el agua no quede estancada y la yerba pierda su composición: “Se coloca la bombilla derecha y se hace palanca para empujar la yerba”.

Al agua

“Recién ahí se pone agua, hasta la mitad del recipiente. No quiero ver todo flotando. Lo ideal es que siempre haya una parte seca”, sintetizó.