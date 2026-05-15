El “fantasma de los Andes” reaparece en Mendoza: un hallazgo que da esperanza a los científicos

Un hallazgo que despertó entusiasmo entre especialistas y amantes de la fauna silvestre volvió a poner el foco sobre la riqueza natural de Mendoza. En el Área Natural Protegida La Payunia, ubicada en Malargüe, fue registrado nuevamente el gato andino, considerado uno de los felinos más esquivos y amenazados de América.

Por tercer año seguido, la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina) logró registrar la presencia del gato andino en la región, un hallazgo muy importante para la conservación de la biodiversidad. Conocido popularmente como el “fantasma de los Andes”, este felino fue captado gracias a cámaras trampa instaladas en el departamento de Malargüe, a pocos kilómetros del límite del Área Natural Protegida La Payunia.

Las imágenes muestran al animal desplazándose entre piedras y mezclándose casi a la perfección con el paisaje mendocino. Su capacidad para pasar desapercibido y su comportamiento solitario lo convirtieron en una de las especies más difíciles de observar en estado salvaje. Por eso, cada nuevo registro representa una noticia de enorme importancia científica y ambiental, especialmente luego de otro reciente avistamiento en Villavicencio.

Un avistamiento clave: filmaron al gato andino en Mendoza (Foto: WCS)

Desde WCS Argentina destacaron la importancia del hallazgo y remarcaron el impacto que tienen los trabajos de conservación en la región. “Cada hallazgo es una gran noticia, nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos”, explicó María José Bolgeri, doctora en Biología y gerente de manejo regenerativo de la organización, al referirse al valor de este nuevo registro.

Gato andino: por qué es una de las especies más amenazadas del planeta

El gato andino (Leopardus jacobita) es considerado una de las especies más amenazadas del continente y el único felino de América catalogado “en peligro de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De hábitos extremadamente sigilosos y solitarios, se trata de un animal muy difícil de observar en estado silvestre. Actualmente, se estima que quedan menos de 2.200 ejemplares distribuidos en zonas montañosas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, lo que convierte cada avistamiento en una pieza fundamental para comprender y proteger a la especie.

Los recientes registros en Mendoza y Neuquén también volvieron a poner en valor el rol de La Payunia, una de las áreas protegidas más importantes del país y hogar de numerosas especies emblemáticas como pumas, cóndores, zorros y guanacos. Allí, el monitoreo constante mediante cámaras y sensores permite obtener información clave sobre la fauna local y refuerza la importancia de sostener estrategias de conservación para preservar ecosistemas únicos y especies que hoy luchan por sobrevivir.