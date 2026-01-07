En fotos. Todos los invitados al lanzamiento 2026 de Fundación Cervieri Monsuárez en José Ignacio

La fundación inauguró su programa de exposiciones con el trabajo de la mexicana Ana Segovia que combina cine, pintura y performance
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Tiene un solo riñón. Se hizo runner y pese a la enfermedad alcanzó todas sus metas: “Yo no puedo luchar contra tus sentimientos, sos única”
- 2
De quién es y cuánto cuesta el Pink Shadow, el imponente “superyacht” amarrado en Punta del Este
- 3
Facundo Pereyra, médico gastroenterólogo: “Me ningunearon mis colegas, pero me propuse que nadie más tuviera que pasar por lo que yo sufrí”
- 4
Para qué sirve poner una botella congelada cerca de la cama del perro