En fotos. Todos los invitados al lanzamiento 2026 de Fundación Cervieri Monsuárez en José Ignacio

La fundación inauguró su programa de exposiciones con el trabajo de la mexicana Ana Segovia que combina cine, pintura y performance

Para LA NACIONPaula Ikeda
Guadalupe Requena, Calu Rivero y Georgina Alliata
Calu Rivero en la presentación del programa de exposiciones de Fundación Cervieri Monsuárez
Pablo Monsuárez y Virginia Cervieri, fundadores de la Fundación
La galerista Dafne Cejas
Georgina Alliata
La artista mexicana Ana Segovia
El actor mexicano Diego Boneta
Guadalupe Requena, directora de la Fundación Cervieri Monsuárez
La chef Josie Bridge
Andrea Arditi de Schwartz
Hassen Balut junto a su madre, Teresa Calandra
La curadora Magalí Arriola en la presentación de la muestra que reflexiona cómo se configuran los imaginarios sobre el territorio y la identidad a partir de la figura del gaucho y del paisaje uruguayo
Samantha Dargis Torres y Gonzalo Torres
Virginia Cervieri junto Amelia Saban
Pablo León
Renata Notni y Diego Boneta
Hassen y Ciaga Balut
El atardecer en la Fundación Cervieri Monsuárez
El artista Diego Bianchi
Gauchos bajo la lupa: entre el mito y la mirada contemporánea
Andrés Cigorraga Castex y Dafne Cejas
Eduardo Maiorano, Cecilia Sartorius, Patricia “Negra” Torres y Freddy Green
Renata Notni en la tarde en José Ignacio
Leopoldo Mones Cazón y Matías Carbone
Virginia Cervieri junto al comite de MALBA
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
La artista mexicana junto al equipo de Fundación Cervieri Monsuárez
