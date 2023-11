Fabiana Cantilo y Catalina Blaquier cantaron, entre otros, su versión de "Lucy in the sky with diamonds", el tema de Los Beatles que escuchaban los geólogos en Etiopía cuando encontraron los restos de quien sería la "primera mujer". Es por eso que fue llamada "Lucy", inspiración de la muestra fotográfica "Lucy, el origen"

Alejandro Guyot