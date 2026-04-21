Gabriel Rolón: “Intentar vivir de un modo sano implica poder soportar la idea de que todo no se puede”

En muchas ocasiones, la frustración aparece cuando la realidad no coincide con lo que se espera, generando malestar, enojo o sensación de vacío. Sobre este tema reflexionó el psicólogo Gabriel Rolón, quien propuso una mirada distinta para atravesar esas situaciones y aprender a vincularse de otra manera con los límites. “Todo no se puede”, afirmó al comenzar su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), dejando en claro uno de los ejes de su planteo.

“Todos transitamos la vida con algunas frustraciones, los papás de todos en alguna cosa podrían haberlo hecho un poquito mejor, nosotros como padres también”, planteó el experto, al profundizar sobre cómo las expectativas influyen en la manera en que las personas atraviesan el día a día.

En esa misma línea, el psicólogo destacó la importancia de aceptar los límites como parte del bienestar emocional. “Intentar vivir de un modo medianamente sano implica, antes que nada, poder soportar la idea de que todo no se puede”, señaló, proponiendo una mirada más realista para convivir con la frustración.

Gabriel Rolón y una lección sobre la vida: aceptar que todo no se puede (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

En su reflexión, Rolón profundizó sobre la importancia de aceptar las imperfecciones como parte de la vida cotidiana. “No te van a amar todos los que ames, no vas a hacer bien todas las cosas”, comenzó enumerando, al remarcar que no siempre los resultados acompañan las expectativas personales.

En esa misma línea, continuó con una serie de ejemplos que apuntan a la idea de soltar la exigencia constante: “No te va a salir todo, no vas a ganar todos los premios, no te van a reconocer en todas partes, no vas a ser el padre perfecto, no vas a ser la pareja perfecta, todo no se puede”. Finalmente, cerró su planteo destacando la importancia de la aceptación: “Entonces, en algunos lugares, vos tenés que aceptar esos puntos de imposibilidad. Y es: bueno, esto es lo que yo pude hacer y lo hice con amor, con convencimiento, desde el mejor de mis lugares”.

“A veces la decisión no fue la más correcta, pero cuando te sostiene el afecto de, bueno, ‘fue hecho desde este lugar’, eso te termina rescatando”, concluyó Rolón, al remarcar la importancia de la intención y el contexto emocional detrás de las decisiones, incluso cuando los resultados no son los esperados.

Gabriel Rolón y su mirada sobre la felicidad

Gabriel Rolón: “Estar bien no es estar atravesando un gran momento, es estar parado en un buen lugar frente al desafío que la vida te propone”

De la mano de estas reflexiones, Gabriel Rolón profundizó sobre la idea de felicidad a lo largo de la vida y sostuvo que no se trata de evitar el dolor ni de perseguir únicamente el placer, sino de poder estar presentes y actuar con integridad frente a lo que sucede. En ese sentido, planteó que el bienestar no necesariamente está ligado a atravesar momentos felices, sino a la manera en que cada persona se posiciona ante las situaciones que le tocan vivir.

“Estar bien no es estar atravesando un gran momento, es estar parado en un buen lugar frente al desafío que la vida te propone. Estar bien parado es estar presente, es estar leyendo el desafío que la vida te propone y diciendo: ‘Es desde acá donde yo lo puedo enfrentar’”, explicó Rolón. A su vez, agregó: “Sea que lo que te esté pasando sea tan maravilloso como estar enamorándote, o que lo que está pasando es tan terrible como estar viviendo un duelo. Pero el punto es dónde vos estás parado en medio de esa situación”, sostuvo.