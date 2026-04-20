Ernest Hemingway: “La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiar en él”

La confianza es uno de los pilares más importantes de las relaciones humanas. Sin embargo, también es uno de los más frágiles. Sobre este tema reflexionó el escritor estadounidense Ernest Hemingway, quien dejó una frase que sigue resonando con fuerza décadas después: “La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiar en él”. Vale retomar esta expresión en el presente para pensar los vínculos y buscar mejores formar de relacionarse con otros.

La afirmación parece simple, pero encierra una paradoja profunda. Para descubrir si una persona es digna de confianza, primero hay que asumir el riesgo de confiar. En otras palabras, la confianza no se comprueba desde la distancia ni desde la sospecha permanente, solo se revela cuando se pone a prueba en la vida real.

Ernest Hemingway mientras escribía en Idah (Foto de Lloyd Arnold/Hulton Archive/Getty Images) Lloyd Arnold - Archive Photos

El autor de obras emblemáticas como El viejo y el mar y Adiós a las armas entendía bien las tensiones humanas. Sus personajes suelen enfrentarse a situaciones límite, donde la lealtad, el coraje y la honestidad se ponen en juego. En ese contexto, confiar en otros no es una actitud ingenua, sino un acto de valentía.

En la vida cotidiana, esta idea se aplica a muchos ámbitos. Desde la amistad hasta el trabajo, pasando por las relaciones familiares o de pareja, confiar implica aceptar cierta vulnerabilidad. Nadie puede garantizar de antemano que la otra persona responderá de la manera esperada. Sin embargo, sin ese salto inicial es imposible construir vínculos sólidos.

Paradójicamente, intentar evitar toda decepción puede terminar generando el efecto contrario. Quienes viven en una permanente desconfianza suelen levantar barreras que impiden el desarrollo de relaciones genuinas. En cambio, confiar abre la puerta a la cooperación, la empatía y el crecimiento mutuo.

Por supuesto, la frase de Hemingway no sugiere una confianza ciega o irresponsable. Más bien invita a comprender que la confianza se construye a partir de la experiencia compartida. Solo cuando alguien tiene la oportunidad de responder a la confianza depositada en él es posible descubrir su verdadera naturaleza.

En un mundo donde la desconfianza parece crecer, la reflexión del escritor sigue siendo actual. Confiar siempre implica un riesgo, pero también es el primer paso para construir relaciones auténticas y duraderas.