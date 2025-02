En la calle, en el club y en las redes: historias de amor y de running, cuando la pareja y el deporte se potencian mutuamente

PARA LA NACION Carolina Rossi Escuchar Nota

Una frase popular por estos días remarca que es necesario ser parecidos para entenderse pero diferentes para amarse. Sin dudas la diversidad no permite un esquema estricto exitoso para el amor pero lo cierto es que abundan los casos de parejas con intereses, gustos, y pasiones comunes, que potencian su vínculo. Quizás la clave de una relación amorosa feliz esté en alcanzar ese equilibrio justo en donde el compartir no se vuelva invadir, y en donde cada uno pueda tener espacios felices comunes además de los propios.

El running, sin dudas, es una actividad perfecta para practicar en pareja: cuando los dos corren, todo es más lindo y más fácil. Por un lado, porque muchas veces el corredor dedicado (sin importar su nivel si no su compromiso con la actividad) es incomprendido o tildado de obsesivo o fanático por algunas personas que no corren. Es común que a los familiares y amigos no deportistas les cueste entender el disfrute de levantarse un domingo o un feriado a las 5 de la mañana para participar de una carrera (y hasta pagar para eso), preferir acostarse temprano un sábado en lugar de salir, comer comida repetitiva y aburrida, casi no tomar alcohol, gastar fortunas en zapatillas, deprimirse por hacer 5 segundos más de lo esperado en una 10K, ponerse contento por la performance en una maratón aunque miles hayan cruzado la meta antes, y la lista seguiría extensamente. Cuando los dos, en una pareja, están en la misma, la complicidad y la comprensión son moneda corriente y los reclamos o cuestionamientos se reducen bastante. Estas cuatro historias dan fe de eso.

En los fondos, correr suave para poder hablar y, de paso, profundizar vínculos Shutterstock

Adriana, Jorge y la carrera que los unió

Más de cinco vueltas al mundo corriendo

Adriana y Jorge

Adriana Calvo tiene 61 años y empezó a correr a los siete en su ciudad natal, Pehuajó. Es profesora de educación física y entrenadora de atletismo, además de ex atleta de élite. A lo largo de su vida corrió más de ciento veinte mil kilómetros y compitió en los cinco continentes. Llegó a ser campeona nacional siete veces en diferentes distancias, desde 1500 metros hasta maratón (42 kilómetros) y fue la primera ganadora de la media maratón de Buenos Aires. Hace 35 años está en pareja con Jorge Basiricó, también entrenador y ex corredor de fondo. Actualmente Sport Manager de atletas de élite.

Jorge en la escuela ya se destacaba en las pruebas de velocidad y de resistencia, y hasta alcanzó un título de campeón metropolitano en 1500 metros. Al igual que Adriana registró todos sus kilómetros en competencias y entrenamientos: en total fueron cien mil. Entre los dos, suman corrido más de 5 veces la circunferencia de la tierra.

Jorge y Adriana se conocieron en una carrera de calle y no se separaron más. Ambos aseguran que el atletismo potenció su relación permitiéndoles compartir además de la misma pasión; viajes, carreras y entrenamientos. Hoy ya no corren pero se los sigue viendo juntos en las principales carreras del país trabajando en la gestión de las inscripciones de élite y acompañando a los atletas en todo lo que precisan. Cuentan que disfrutan mucho de compartir su vasta experiencia con los jóvenes que comienzan a recorrer el camino del fascinante mundo del atletismo, y que corriendo ganaron muchas carreras, muy buenos amigos, y también hermosos recuerdos. Entre los más felices aparecen los fondos juntos, esos entrenamientos largos de muchos kilómetros, sin teléfono celular. Ambos coinciden con una buena síntesis sobre el significado de tener una pareja atleta: “es tener los mismos códigos, es entender qué es lo que siente el otro.”

Cecilia y Fernando: enamorarse en el Running Team

Cecilia y Fernando se conocieron en un club de runners

Cecilia Seckel y Fernando Palomare se cruzaron por primera vez en un Running Team. Como tienen ritmos parejos, empezaron a hacer algunos fondos largos juntos y así se fueron conociendo cada vez un poco más, porque justamente en esos entrenamientos más extensos pero más tranquilos, el aire alcanza para charlar. El profesor insiste siempre con que los fondos deben hacerse a ritmo suave, de modo que se pueda trotar y conversar sin agitarse. Ellos hicieron caso y así empezó todo. En Noviembre del 2023 se anotaron en una 8K solos sin el Team. Recuerdan que era una carrera nocturna y que fue muy especial: su primera experiencia deportiva en pareja. Cecilia cree que lo bueno de compartir la misma pasión con su novio es que ambos entienden el esfuerzo, las madrugadas de competencia y el tiempo y la dedicación de entrenamiento que requiere el running. Además, asegura que el apoyo y la motivación que recibe de Fernando le generan la confianza y el impulso necesarios para seguir corriendo. De este modo, el running potencia a la pareja, pero la pareja también potencia al running. Para Fernando lo hermoso de coincidir con Ceci en el mismo deporte no pasa solo por compartir el esfuerzo, el sacrificio y los lindos momentos que pasan juntos o con el team, sino también por ese plus de poder valorar los logros del otro, entender a la perfección el sacrificio que hay detrás, y por la felicidad de compartir y festejar el crecimiento de la pareja. También destaca la importancia del apoyo cuando las cosas no van bien. Saber que el otro está en las buenas y en las no tan buenas, es impagable. Es por esto que todo se disfruta el doble. Cecilia es Licenciada en economía y Fernando es productor gráfico además de mecánico de un equipo de autos de carrera. No frecuentan los mismos ambientes ni lugares. Seguramente hubiera sido muy difícil que se cruzaran, de no ser por el running.

Compartir las carreras ayuda a comprender los sacrificios que se hacen sin recriminarse. Gentileza Fila Race

Diana y Guillermo: afortunados en el juego y en el amor

Jugaron y ganaron el premio mayor: un viaje

Diana Perez Peterson y Guillermo Avila Ramos son médicos veterinarios. Se conocieron en la universidad. Diana empezó a correr hace doce años gracias a su marido. Cuenta que de los dos, el que corre más es él. Y también quién motiva al otro. Porque siempre tiene más ánimos para el ejercicio que ella. Confiesa que lamenta no tener más tiempo para correr juntos, algo que siempre resulta estimulante. No entiende de dónde él saca tanta energía. Guillermo cree que lo mejor de compartir la misma pasión con su esposa es esa posibilidad de tener planes y metas juntos, y apoyarse mutuamente para alcanzarlos. Hace algunos meses participaron juntos de los 10K de Fila race. Diana cuenta con orgullo y emoción que su esposo la acompañó en todo momento, desde la largada hasta cruzar la meta. Pero eso no fue todo. Como si la experiencia deportiva no hubiera sido en sí misma lo suficientemente alegre, el “final feliz” sobrepasó cualquier expectativa. Después de premiar a los ganadores, hubo un sorteo. Y Guillermo resultó ganador del premio mayor: un viaje a Brasil para dos personas para correr la Maratona FILA de San Pablo. Cuando salió su número, subió al escenario y le preguntaron a quién llevaría como acompañante. El no dudó un segundo en responder: “a mi mujer, que me acompaña en todas”. Van a viajar el próximo 28 de agosto y están muy entusiasmados con esta oportunidad de vivir una experiencia runner internacional juntos. Sin dudas otro gran regalo que el running les dio.

Eugenia y “El Peque”: despedida y debut en Tenis, running y amor

El Peque y su novia Eugenia De Martino. Crédito: Instagram

Euge de Martino es modelo e influencer y decidió correr su primera carrera cuando una marca la invitó para acompañar a su pareja, el reconocido tenista Diego Schwartzman; El Peque. Se conocieron en una sesión de fotos y llevan juntos más de cinco años. Diego cuenta que Euge lo ayudó mucho en su carrera profesional por toda la tranquilidad que le da, entre tantas cosas. Pero su valioso aporte trasciende lo deportivo e impacta aún más en lo humano. Confiesa que gracias a ella se volvió menos frío y más sentimental. A él le costaba expresar las emociones, y ella lo logró soltar. También lo empujó a disfrutar más de los viajes: antes para él todo era siempre “del club al hotel”. Con Euge empezó a pasear y conocer de verdad los distintos lugares del mundo donde el deporte tantas veces lo llevó. El Peque anunció su retiro del tenis profesional pero eso seguramente no signifique que se aleje del deporte. Correr para divertirse y vivir nuevas experiencias puede ser sin dudas un excelente plan para un deportista en esa fase donde quizás busque menos presión y más disfrute. Una primera experiencia juntos modo runners ya han tenido, y muy positiva.

