En las redes: cambia el mes y vuelven los memes al ritmo de Julio Iglesias

A dos días del comienzo de julio, volvieron los memes con el rostro de Julio Iglesias como protagonista. La tradición que empezó hace dos años no se detiene, y cada vez que llega el séptimo mes del calendario surgen nuevas creaciones de los usuarios: el humor es la característica principal de las imágenes, que ya recorren Twitter a la velocidad de los virales más buscados.

Algunos quizás se pregunten por qué el cantante español se convirtió en el personaje más famoso de los memes durante el 2020. Lo cierto es que durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus fueron mutando y ninguno duró más de un par de días. Sin embargo, de manera insólita la cara del músico se repitió durante 23 días, siempre con chistes distintos.

El 2021 no fue la excepción, y desde fines de junio empezaron a llegar los primeros tuits con anuncios: “Paciencia para ver los beneficios de la vacuna, hay que esperar a Julio”, escribió un usuario, con una imagen del rostro del artista.

La temática de las restricciones por el aumento de casos de Covid-19 fue otro de los ejes de la conversación: “En junio reabren las escuelas, y en Julio Iglesias”. Más allá del juego de palabras, otros optaron por la humorada valiéndose de imágenes: “Guarda que Julio viene con nuevas cepas”, junto a una foto del cantante en una cava de vinos.

Los más ansiosos bromearon con la literalidad de las frases, y palpitaron el inicio del nuevo mes con una postal de Iglesias en la calle: “Julio está a la vuelta de la esquina”.

La crisis económica propia de los últimos días del mes también fue un tópico que sirvió para los chistes de los usuarios. “No queda nada para Julio”, escribieron, y acompañaron la frase con una imagen del cantante caminando por una góndola de supermercado vacía.

Vale recordar que el propio cantante habló sobre les memes en una entrevista exclusiva con la revista ¡HOLA! hace algunos años, y sus palabras fueron festejadas en las redes: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

