Una mujer de Estados Unidos se volvió viral por mostrar el extraño proceso en el que su perro, presuntamente de raza chihuahua taza de té, creció más de lo esperado. Ella lo adoptó con la idea de que el cachorro se quedaría de talla pequeña toda su vida, pero a medida que pasaban las semanas observó que no sería así.

Cuando no se tiene mucho espacio en casa, o simplemente se desea una mascota que sea mucho más sencilla de transportar, los perros pequeños pueden ser la respuesta ideal. Así fue como una mujer decidió comprar su mascota, un can de la versión más pequeña de los chihuahuas. No obstante, se dio cuenta que el perro no paraba de crecer y documentó en sus redes sociales cómo fue que se transformó su mascota hasta pesar más del doble de lo que esperaba.

Una mujer compartió la gran sorpresa que se llevó al adoptar a un cachorrito (Captura video)

Una mujer pensó adoptó un perro chihuahua y se llevo una gran sorpresa

A través de una publicación en TikTok la usuaria con la cuenta @_ldubby documentó cómo es que Leo, su perro, fue creciendo a lo largo de los meses. Según lo que compartió en su video en la red social al que tituló “Mi chihuahua se convirtió en un caballo”, en enero de 2018 encontró a su mascota a través de Craigslist, un sitio web de anuncios clasificados.

La mujer muestra una imagen de la publicación que encontró en internet y la hizo decidirse de adoptar al perrito a quien llamó Leo que, cuando llegó a su casa, era solo un cachorrito muy pequeño. En el anuncio se aseguraba que se trataba de una cruza entre un yorkie y un chihuahua, y que iba a pesar máximo 7 libras. Pero meses después creció y ahora pesa unas 20 libras, es decir, unos 9 kilos.

La tiktoker compartió que en realidad no le interesa que haya crecido tanto, únicamente advierte a los dueños de perros que pongan atención sobre qué es lo que están adoptando. Cabe decir que no es el único caso que se dio a conocer de dueños de mascotas que compran en Craigslist y tiempo después se dan cuenta de que en realidad no van a obtener los que les prometieron. No obstante, coinciden en que están felices con sus mascotas y que no les importa su talla o raza.