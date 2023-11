escuchar

En agosto pasado, se hizo viral el video de una mujer a bordo de un avión que lloraba, gritaba y hablaba sola. En aquel momento, Tiffany Gomas, una conocida influencer, no quiso hablar del angustiante momento que protagonizó en un vuelo de American Airlines que tenía como destino Orlando. Recientemente, se abrió a hablar de lo sucedido en un podcast y contó los hechos desde su perspectiva.

Gomas, de 38 años, fue invitada al programa “Pardon My Take”, un podcast de deportes enfocado en la comedia y que es conducido por Dan “Big Cat” Katz y Eric Sollenberger, este último conocido como PFT Commenter (Pro Football Talk Commenter).

La mujer, oriunda de Texas y que se dedica al marketing, fue consultada directamente acerca de lo que ocurrió el 2 de julio pasado. “La razón por la que probablemente no lo he contado todavía es porque es muy vergonzoso”, dijo en el estudio.

La influencer explicó que tuvo un “pequeño altercado” con otro pasajero y eso produjo que ella perdiera el control. “No fue mi mejor momento. En realidad, fue un momento horrible. Absolutamente mortificante. Qué horriblemente mortificante”, agregó.

Mientras Katz le recordaba al público por qué la joven se había hecho famosa meses atrás, se pudo observar como, literalmente, Gomas cruzaba los dedos, a modo de esperanza, cuando el presentador mencionaba que “aquel incidente debía ser dejado atrás para comenzar de nuevo”. En tanto, Sollenberger sostenía que estaban en un ambiente cómodo como para que ella se sintiera segura y revelara lo que realmente había sucedido.

Sin embargo, pese al intento de los conductores de conocer el verdadero motivo de los gritos de Tiffany, la mujer no ofreció más información acerca de la supuesta disputa que habría tenido con un pasajero. Sí mencionó su molestia luego de tener que ceder el asiento del pasillo, después de que, supuestamente, alguien a bordo sostuviera que “era de baja estatura”. “Había realmente mala energía y no quiero entrar en todos los detalles de todo eso, como bien saben”, dijo.

Cuando el clip se hizo viral, muchos en redes sociales opinaron que la mujer alucinaba y actuaba como si le hablara a alguien que realmente no estaba en el lugar. “Habría sido genial si hubiese visto algo misterioso”, expresó durante el podcast. Gomas también mencionó que luego de ser expulsada del avión, no salió de su casa durante cuatro semanas y, contrario a lo que muchos opinaron, no fue detenida por la policía ni se le abrió un expediente sobre el caso.

En el momento en que los gritos ocurrieron, la mujer insistió en que el vuelo, que salía de Fort Worth y debía aterrizar en Orlando, no llegaría a su destino. “Puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. Yo no voy a hacerlo”, dijo en esa oportunidad.

Antes de finalizar su relato, Tifanny mencionó que en el momento en que bajó del avión, tras el incidente, “supo inmediatamente que se volvería viral”. La joven cerró explicando que, poco tiempo después, finalmente pudo tomar otro vuelo con destino a Florida, donde su familia aguardaba por ella.