Alquilaron una casa por sus vacaciones y cuando llegaron se dieron cuenta de que estaban rodeados de algo aterrador

Un matrimonio decidió ir de vacaciones a Orense, en España, donde alquilaron una casa por Internet. Cuando llegaron, no podían creer lo que veían: la propiedad estaba rodeada de tumbas. Pascual decidió filmar todo y compartir su experiencia en TikTok, donde rápidamente el video se viralizó y se llenó de comentarios de todo tipo.

La reacción de la esposa de Pasteur fue muy llamativa (Foto: Captura TikTok @pascualelsuper)

“Primera noche en una especie de monasterio en el Concello de la Rivera Sacra (Orense). Ahora entiendo por qué la reserva no es reembolsable. Un 10 en tranquilidad”, escribió el usuario al compartir la grabación. En la misma, se puede ver al hombre que se filma en un modo selfie y, entre risas, dice: “Comenzamos las vacaciones en la Rivera Sacra, en una preciosa habitación”.

Mientras su esposa se ríe a carcajadas y no puede parar de hacerlo, él continúa con la filmación. Primero muestra que se trata de un alojamiento amplio, con una cama doble, dos sillones, calefacción, ventanas, televisor y un baño. Después, mientras sigue con el relato, no puede terminar la frase: “Pero lo que más me..”. En ese instante toma aire, intenta contener la carcajada y asegura: “Lo que más me gusta es que los vecinos no nos van a molestar”.

El paisaje aterrador: la ventana del hospedaje está ubicado al lado de un cementerio

Ni bien termina la frase, mueve la cámara y enfoca el paisaje exterior a través de la ventana de la habitación. Allí, en vez de verse algún cordón montañoso o una playa, se puede ver un cementerio repleto de tumbas, un detalle que, obviamente, no pasó desapercibido por los turistas.

Como era de esperarse, la publicación del matrimonio se llenó de comentarios y los chistes al respecto no tardaron en llegar. Lo cierto es que los usuarios se las ingeniaron para escribir divertidas frases. “Los vecinos también están muertos de risa”, aseguró uno; “muerooo de risa a cierto ya morí .att los vecinos”, escribió otra; “Unos descansan bien y otros para siempre 🤣”, bromeó otro.

El video se llenó de likes y divertidos comentarios al respecto

Incluso, hubo quienes hasta armaron conversaciones al respecto. “—Hola hotel ribeira sacra, ¿tienen habitaciones ? —Sí, señor, y con un silencio garantizado... ¡los vecinos no hacen ni un ruido!“, comentó un seguidor; ”Los vecinos no nos van a molestar. Los vecinos después de las 00:00hs: ‘¿Cómo que no? 👻'”, escribió otra.

Hubo internautas muy ingeniosos que hasta escribieron distintos tipos de conversaciones al respecto

Cabe destacar que Orense es una provincia ubicada en la comunidad autónoma de Galicia, al noroeste de España. Aunque su nombre oficial en gallego es “Ourense”, en castellano se escribe “Orense”. Es conocida por sus aguas termales, su puente romano sobre el río Miño, su casco histórico y su rica herencia celta y romana. Además, cuenta con una destacada gastronomía gallega.