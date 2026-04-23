El motivo detrás de por qué no está el 0 al principio de la regla y qué función cumple el espacio libre
Este instrumento de medición esconde un secreto que pocos saben y está orientado a la durabilidad del producto
- 2 minutos de lectura'
La regla es un instrumento de medición que, generalmente, se encuentra en los colegios y sirve de soporte para calcular distancias o medir el ancho o largo de un objeto. Ahora bien, una pregunta recurrente es por qué el número cero, que marca el inicio de la medición, no está al principio, dejando un pequeño hueco.
Ese pequeño margen está establecido para que las mediciones no se vean alteradas por el desgaste de los bordes. Al tener un uso cotidiano, las reglas comienzan a desgastarse en los principales puntos de apoyo y eso hace que el material se deteriore con el paso del tiempo.
En efecto, al seguir esta norma, la medición dependerá de un correcto uso del instrumento, al marcar con un lápiz o un señalador el punto de partida para medir el largo o el ancho de lo que se necesite. De esta manera, el margen de error se achica considerablemente y los resultados son exactos.
Qué otras funciones cumplen el margen vacío de la regla
- Precisión: permite que la medición sea más confiable que desde el borde exterior.
- Menor desgaste: protege el punto de partida de la medición frente a golpes o apoyos.
- Durabilidad: contribuye a que la regla conserve su utilidad incluso después de varios usos.
- Achica el margen de error: evita que una imperfección altere el resultado final.
- Funcionalidad: queda demostrado que no se trata de un espacio sin relleno, sino de una parte pensada para mejorar la herramienta.
Otras noticias de Virales
- 1
Efemérides del 23 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 2
Sin azúcar, sin crema y sin leche: qué beneficios trae tomar el café solo
- 3
Para qué sirve el bicarbonato en las plantas: usos, beneficios y cómo aplicarlo
- 4
Gabriel Rolón: “Siempre está bien guardarse una agresión y siempre es momento para dar las gracias”