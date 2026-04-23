El motivo detrás de por qué no está el 0 al principio de la regla y qué función cumple el espacio libre

La regla es un instrumento de medición que, generalmente, se encuentra en los colegios y sirve de soporte para calcular distancias o medir el ancho o largo de un objeto. Ahora bien, una pregunta recurrente es por qué el número cero, que marca el inicio de la medición, no está al principio, dejando un pequeño hueco.

Ese pequeño margen está establecido para que las mediciones no se vean alteradas por el desgaste de los bordes. Al tener un uso cotidiano, las reglas comienzan a desgastarse en los principales puntos de apoyo y eso hace que el material se deteriore con el paso del tiempo.

El desgaste de la regla puede afectar la medición

En efecto, al seguir esta norma, la medición dependerá de un correcto uso del instrumento, al marcar con un lápiz o un señalador el punto de partida para medir el largo o el ancho de lo que se necesite. De esta manera, el margen de error se achica considerablemente y los resultados son exactos.

Qué otras funciones cumplen el margen vacío de la regla

Precisión: permite que la medición sea más confiable que desde el borde exterior.

permite que la medición sea más confiable que desde el borde exterior. Menor desgaste: protege el punto de partida de la medición frente a golpes o apoyos.

protege el punto de partida de la medición frente a golpes o apoyos. Durabilidad: contribuye a que la regla conserve su utilidad incluso después de varios usos.

contribuye a que la regla conserve su utilidad incluso después de varios usos. Achica el margen de error: evita que una imperfección altere el resultado final.

evita que una imperfección altere el resultado final. Funcionalidad: queda demostrado que no se trata de un espacio sin relleno, sino de una parte pensada para mejorar la herramienta.