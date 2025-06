Aseguran que una fractura en el núcleo de la Tierra desprende oro a la superficie

Investigadores alemanes hallaron la presencia de oro y otros metales preciosos en la ladera de un volcán en Hawái, lo que encendió las alarmas en la comunidad científica por una aparente fractura en el manto de la Tierra, que expulsaría desde el núcleo externo hacia el ambiente materiales escasos a la superficie.

A mediados de mayo, la revista Nature publicó un estudio realizado por expertos de la Universidad de Gotinga, en Alemania, en el cual anunciaron el descubrimiento de material orgánico que sería expulsado desde una profundidad de 3000 kilómetros a través de volcanes activos.

Científicos alemanes detectaron una fisura en la Tierra que desprendería oro y otros metales preciosos a la superficie (Fuente: Universidad de Göttingen)

Para el análisis utilizaron una tecnología específica que les permitió separar los elementos habituales de una erupción volcánica de los desechos importantes, como en este caso oro y rutenio (Ru) en niveles superiores a la media. Este último es un metal de transición del grupo ocho de la tabla periódica, muy extraño de obtener en la superficie. Es conocido por su resistencia a la corrosión, oxidación y su dureza. Comúnmente se usa para establecer contactos eléctricos, en las células solares y para endurecer el platino y el paladio, entre otras funciones.

El oro brota a la superficie

Durante la investigación, los científicos distinguieron pequeñas partículas de oro incrustadas en las rocas de basalto volcánico. Una cantidad impensada. Si bien se puede obtener este tipo de metal precioso en la superficie, no es tan abundante como en el núcleo exterior de la Tierra. Allí se encuentra un reservorio diverso de elementos que más arriba escasean.

El doctor y autor principal del estudio, Nils Messling, explicó: “Cuando obtuvimos los primeros resultados, nos dimos cuenta de que, literalmente, habíamos dado con un filón. Nuestros datos confirmaban que material procedente del núcleo (incluyendo oro y otros metales preciosos) se está filtrando hacia el manto que se encuentra por encima”.

Los metales que se encuentran cerca del núcleo de la Tierra se funden y emergen a la superficie en pequeñas fisuras (Fuente: Pexels)

La hipótesis sobre una fisura surgió al identificar niveles altos del isótopo 100Ru, es decir, una firma isotópica que sirve para diferenciar al rutenio que proviene del núcleo con el que se halla en el manto terrestre. De esta manera, el Departamento de Geoquímica de la Universidad de Gotinga, logró detectar la existencia de este elemento antes imperceptible.

¿Qué significa este descubrimiento?

Debido a este estudio, se conoció que el manto de la Tierra puede sufrir fracturas y que mediante estas es posible el ascenso de material del núcleo externo hacia la superficie. Algo que antes no se había comprobado. Hasta el momento solo se hallaron rocas de basalto con metales preciosos en la isla principal de Hawái, pero no quiere decir que un hecho similar no ocurra en otras regiones del planeta.

El rutenio es un metal extraño de conseguir en la superficie y apareció en pequeñas partículas incrustadas en las rocas de basalto de Hawái Heinrich Pniok - (Fuente: www.pse-mendelejew.de)

Para el coautor del estudio y profesor Matthias Willbold, perteneciente al Departamento de Geoquímica e Isotopía de la Universidad de Gotinga, no existe una frontera sólida y rígida que separa al núcleo de todo el resto de capas, sino que convergirían en diferentes puntos. “Ahora podemos demostrar que cientos de cuatrillones de toneladas métricas de roca, generadas en la frontera entre el núcleo y el manto, ascienden hasta la superficie terrestre para formar islas oceánicas como Hawái”, sostuvo.

En cuanto a la existencia de oro y otros metales en las rocas volcánicas, los expertos señalaron que de momento no es significativo para explotarlo de manera industrial. Además, requiere de una técnica de separación minuciosa para obtener el elemento de forma “limpia”. Sin embargo, esto no quiere decir que a largo plazo se desarrollen dispositivos capaces de aprovechar al máximo la presencia del material orgánico proveniente del núcleo terrestre.