Sin duda alguna, Máxima Zorreguieta es una de las integrantes de la realeza que, a la hora de vestirse, nunca pasa desapercibida. A lo largo de los años, deslumbró con distintas prendas que evidenciaron su estilo y personalidad: desde elegantes conjuntos de pantalón y saco, hasta sofisticados abrigos y vestidos dignos de un cuento de hadas. Asimismo, cada outfit estuvo acompañado por un peinado diferente, alguno más casual y otro claramente salido de la peluquería.

Justamente, en las últimas horas, Patrick van Katwijk, fotógrafo de la realeza y el encargado de retratar a Zorreguieta desde hace años, rememoró uno de los looks más aclamados de la monarca. Para eso compartió en sus stories de Instagram un retrato de Máxima en el cual se pudo apreciar el llamativo peinado que lució durante su visita a Singapur en 2013.

Máxima Zorreguieta se caracteriza por su estilo y elegancia a la hora de vestirse Instagram @patrickvkatwijk

La madre de Amalia, Alexia y Ariane tiene un estilo elegante, sofisticado y moderno. Si bien se mantiene dentro de los límites que establece el protocolo, no duda en innovar y jugar con los colores, telas y texturas. Sus looks también reflejan su personalidad y sus valores. Como una gran impulsora del cuidado del medio ambiente y el reciclaje, se encarga de promover la moda circular al dejar en claro que las prendas pueden tener una segunda vida.

Aunque es común verla con pantalón, saco, blusa y pollera al cuerpo, en los eventos de gala se suele lucir con esplendorosos vestidos, dignos de una reina. Quien recientemente rememoró uno de sus looks fue su fotógrafo personal, Patrick van Katwijk. Compartió una foto de la visita de Máxima a Singapur en 2013. En dicha ocasión, ella y su marido, el ahora rey Guillermo, eran príncipes de los Países Bajos y realizaron el viaje junto a Beatriz, quien en ese momento era reina.

Para una de las galas que se realizaron durante la mencionada visita real, Máxima se lució con un llamativo vestido violeta de un solo hombro con volados en la parte inferior y un destacado cinturón rojo con una prominente rosa al costado. El look estuvo acompañado por unos aros plateados y el maquillaje hizo foco en resaltar la mirada, con un delineado negro, arriba y abajo y máscara de pestañas.

El fotógrafo de la realeza, Patrick van Katwijk, rememoró el peinado que usó la reina Máxima en 2013 (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Pero, sin dudas, lo que no pasó desapercibido, fue el peinado. A lo largo de los años, a Zorreguieta se la vio con el cabello suelto o con elegantes rodetes bajos, a la altura de la nuca o “escondidos” detrás de la corona. No obstante, en dicha ocasión, lució el pelo recogido hacia atrás, batido, lo que generó un efecto de mucho volumen. Le sumó una delicada tiara en el centro.

A este tipo de peinado al estilo “colmena” -por su parecido con el sitio donde están las abejas- se lo conoce también como ‘beehive’. Aunque hay diferentes formas de hacerlo, lo central es que el cabello se peine hacia atrás y termine por arriba de la sien. Fue un estilo muy recurrente 10 años atrás. Adele lució un look similar en los premios Globo de Oro del 2013 y Julia Roberts hizo lo propio en la gala del 2014. Audrey Hepburn y Amy Winehouse fueron otras de las figuras que supieron llevarlo. Sin dudas se trata de un peinado que se caracteriza por generar un efecto sofisticado y elegante.

El tapado manga corta con el que Máxima le dio un toque chic a su look monocromático

Como reina de los Países Bajos, actualmente Máxima tiene una agenda muy cargada con diversas actividades que van desde eventos en el Palacio Noordeinde hasta visitas solidarias a centros de arte y plantas de reciclajes. Hace poco visitó De Jojo, un espacio donde los residentes de la zona pueden desde tomar café hasta realizar manualidades, coser y arreglar bicicletas, donde conversó con los voluntarios, sobre las actividades y proyectos.

Fiel a su estilo, en esta ocasión se lució con un look monocromático en gris y lució unos pantalones con una blusa. Agregó un cinturón y una cartera a tono, aros, un reloj y un par de pulseras doradas y plateadas. No obstante, la prenda protagónica fue su abrigo: un tapado de mangas cortas en color gris oscuro. De esta manera le dio su toque personal, con una pieza que, sin dudas, no pasó inadvertida.