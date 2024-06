Cómo limpiar el extractor de la cocina sin demasiado trabajo

Escuchar

La vorágine de la semana y el tiempo que demandan otras obligaciones puede hacer que el orden de nuestro hogar quede relegado, sobre todo cuando se habla de limpieza profunda. La cocina es uno de los espacios que más suciedad genera y entre las partes que más dolor de cabeza genera, se encuentra el extractor.

El elemento fundamental para filtrar el humo que se eleva de las hornallas suele ser una de las partes más desagradables para limpiar, sobre todo por la cantidad de grasa que se acumula en esta. Sin embargo, todo eso quedó atrás tras los consejos de Ana Madrid, una influencer española que utilizó sus redes sociales para compartir el truco y no tardó en convertirse en viral.

Cómo mantener el extractor de tu casa reluciente en simples pasos

“Vi este truco viral haciendo Scroll hace semanas y tenía que probarlo!! A-lu-ci-nan-te‼️ Es la primera vez que consigo limpiar el motor del extractor, y encima sin dificultad. ¡Truco no, trucazoooo!!! ¡Lo único que te recomiendo que vayas llenando con agua la cacerola según se evapora el agua. En mi caso puse 2 para que bajase todo bien rapidito. ¿Qué te parece? ¿Te vas a animar a hacerlo?”, escribió la mujer en su Instagram, cuenta en la que tiene 190.000 seguidores.

El paso a paso:

Sacar los filtros del extractor -esos los limpiaremos como de costumbre- y dejar a la vista el motor y el ventilador.

Llenar una olla grande con agua y ponerla a hervir . Lo ideal es colocar la olla en un fuego que esté lo más centrado posible.

. Lo ideal es colocar la olla en un fuego que esté lo más centrado posible. Añadir una media taza de bicarbonato y jugo de medio limón al agua .

. Cuando rompa el hervor, poner a funcionar el extractor a máxima potencia y dejar que se impregne con el vapor de agua durante aproximadamente una hora .

. Pasado este tiempo, toda la mugre tiene que haber caído sobre la cocina; con un trapo húmedo y desengrasante secar todo.

Como era de esperar, los comentarios de los usuarios no tardaron en colmar la publicación. “Tomo nota”; “Me lo guardo” y “Así limpio el micro, pero no se me había ocurrido en la campana jaja”, le dijeron algunos; mientras que otros, añadieron más datos: “Y añadiendo unas gotas de aceite esencial de limón en el agua deja un olor increíble y ayuda más”; “El truco puede estar genial!!! ¡Pero una vez esté todo mojado, desconectá la campana de la corriente!!! Electricidad y agua o humedad, no son buenas amigas” y “Para limpiar con vapor de forma rápida y económica lo mejor es una vaporeta de mano”.

Otro de los trucos que se viralizó durante las últimas semanas fue un método casero para dejar la cocina reluciente.

Yolanda Herrera, una tiktoker que se convirtió, con el paso del tiempo, en una especialista de la limpieza del hogar, subió un video con un tip ideal y práctico para limpiar nuestra cocina. “Tips de limpieza vitrocerámica”, escribió en la descripción del video que obtuvo miles de reproducciones.

En primer lugar, la especialista empezó a rascar la suciedad adherida a la superficie con un cúter. Con movimientos suaves y dirigidos, mostró cómo removía la grasa antes de pasar al siguiente paso.

Una vez que la superficie quedó sin ningún resto de alimento o de grasa, utilizó un buen desengrasante líquido que esparció por toda la zona con una esponja con movimientos circulares y fuerza, con el objetivo de remover impurezas y vestigios. Por último, para profundizar en la limpieza, la mujer pasó un estropajo y un trapo de microfibra sobre la superficie, y agregó un chorro de vinagre que, según su testimonio, lo utilizó para “curar”.

