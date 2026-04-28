Estos son los 12 alimentos más contaminados en 2026, según una investigación sobre exposición a pesticidas

La producción de frutas y verduras por fuera del mecanismo orgánico conlleva la aplicación de diferentes elementos químicos de laboratorio, que inciden en el crecimiento y desarrollo de estos alimentos. Sin embargo, en muchos casos también se incluyen pesticidas que previenen a las plagas. Por este motivo, Environmental Working Group (EWG) se basó en el informe anual que realiza el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre 47 productos analizados, de los cuales 12 presentan mayores niveles de contaminación.

Este informe estudió 54.344 muestras y detectó 264 pesticidas distintos y en cada fruta y verdura hallaron entre cuatro o más elementos contaminantes. El consumo acumulado de estos tóxicos puede afectar a la salud humana a largo plazo, por lo que es preciso tomar en consideración una limpieza adecuada de cada alimento antes de consumirlo y, en lo posible, adquirirlos de proveedores que no utilicen pesticidas en la labor agrícola.

Lista de 12 frutas y verduras más contaminadas

1. Espinaca. Se encuentra en la cúspide del listado. Los científicos hallaron que tienen más residuos de pesticidas por peso que cualquier otro tipo de producto agrícola. Las muestras no orgánicas o convencionales están contaminadas con permetrina, un insecticida neurotóxico cuyo uso en cultivos alimentarios está prohibido en Europa.

La espinaca tiene más residuos de pesticidas por peso que cualquier otro tipo de producto agrícola Foto ilustrativa: PIXABAY

En un estudio, los niños con residuos detectables de permetrina en la orina tenían el doble de probabilidades de ser diagnosticados con TDAH que aquellos con niveles indetectables del pesticida.

2. Col rizada, berza y ​​hojas de mostaza. Más de la mitad de las muestras de col rizada estaban contaminadas con pesticidas posiblemente cancerígenos.

Más de la mitad de las muestras de col rizada estaban contaminadas con pesticidas

3. Frutillas. Este producto fresco tiene mayor probabilidad de estar contaminado con residuos de pesticidas, incluso después de ser recolectado, enjuagado en el campo y lavado antes de consumirlo.

Las frutillas integran la lista de 12 alimentos más contaminados

4. Uvas.

Aunque se laven las uvas, los pesticidas quedan adheridos en menor cantidad Shutterstock

5. Nectarinas.

Las nectarinas, similares a los duraznos, integran la lista de 12 alimentos más contmainados Shutterstock

6. Duraznos. Entre los 19 pesticidas detectados en los melocotones se incluyen fungicidas, aplicados para controlar el moho, así como insecticidas que pueden dañar el sistema nervioso de los insectos, la fauna silvestre y las personas.

Se detectaron 19 pesticidas distintos en los duraznos Shutterstock

7. Cerezas.

Las cerzas integran la lista de 12 alimentos más contaminados Freepik

8. Manzanas.La difenilamina es una sustancia química que evita que la piel de las manzanas almacenadas en frío desarrolle manchas marrones o negras. Se aplica a la mayoría de las manzanas no orgánicas. Se detectó en las muestras obtenidas la posible presencia de nitrosaminas, sustancias químicas cancerígenas que pueden formarse cuando la difenilamina se combina con compuestos nitrogenados.

Detectaron la presencia de difenilamina en las manzanas (Pexels/Pixabay)

9. Moras. Se detectaron cuatro pesticidas en cada muestra de mora, llegando a detectarse hasta 14 residuos de pesticidas en una sola muestra.

Detectaron 14 pesticidas diferentes en las moras (Imagen ilustrativa) Pexels

10. Peras. El 61 por ciento de las peras analizadas presentaban residuos de cinco o más pesticidas. Los tipos de plaguicidas que se detectaron con mayor frecuencia en las peras fueron los fungicidas, aplicados para controlar los hongos y el moho, y los insecticidas.

El 61 por ciento de las peras analizadas presentaban residuos de cinco o más pesticidas

11. Papas. Después de lavar 1300 muestras de este tubérculo, hallaron que el noventa por ciento contenía residuos de clorprofam. Los científicos identificaron cambios en las células sanguíneas y daños en la tiroides como los principales efectos toxicológicos asociados a la exposición de este pesticida.

En las papas analizadas hallaron que el noventa por ciento contenía residuos de clorprofam (Foto: FreeP¡CK)

12. Arándanos. Se detectaron pesticidas en el 90 por ciento de las muestras de arándanos cultivados de forma convencional. Los más preocupantes fueron el fosmet y el malatión, sustancias químicas conocidas como insecticidas organofosforados.

Se detectaron pesticidas en el 90 por ciento de las muestras de arándanos cultivados de forma convencional

Estos químicos matan a muchos tipos de insectos y son tóxicos para el sistema nervioso humano, especialmente para el cerebro en desarrollo de los niños.