¿Limpieza o ansiedad?: qué hay detrás de la necesidad de lavar los platos mientras cocinás

Si sos de las que no pueden ver un bowl sucio mientras la salsa se cocina, relajá: lo tuyo no es un simple capricho de limpieza, es un rasgo distintivo de tu personalidad. El hábito de lavar sobre la marcha esconde una alta capacidad de previsión que muy pocos logran dominar. En el fondo, se trata de una forma estratégica de gestionar la ansiedad en tiempo real. Pero, ¿qué dice realmente esto sobre tu forma de enfrentar el mundo?

Lavar mientras cocinás te permite disfrutar de la sobremesa sin pensar en el desorden (Foto: IA)

Para la psicóloga Leticia Martín Enjuto, este ritual de limpiar sobre la marcha tiene un trasfondo mucho más profundo que la mera organización visual. “Limpiar mientras se cocina no es tanto una obsesión por el orden, sino una forma de estar más tranquilo”, explicó la especialista en diálogo con el sitio web español Cuerpomente.

Acumular platos sucios en la cocina genera mayor estrés y ansiedad (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Según su análisis, este hábito tiene que ver con la búsqueda de sentirse a gusto en el espacio propio, lo que transforma el acto de cocinar en una instancia de puro disfrute. “El desorden puede resultar incómodo o incluso agobiante”, señaló la experta, “mientras que un entorno tranquilo transmite calma”. Así, el primer rasgo asociado a esta costumbre revela un deseo genuino de paz en las tareas cotidianas, que prioriza el bienestar personal por sobre la rapidez.

Los motivos más frecuentes detrás de este hábito

Fluidez creativa: una cocina despejada libera el movimiento y te permite crear sin errores ni distracciones.

una cocina despejada libera el movimiento y te permite crear sin errores ni distracciones. Libertad post-banquete: menos tareas acumuladas al final significa que tu única obligación después de comer será disfrutar.

menos tareas acumuladas al final significa que tu única obligación después de comer será disfrutar. Dominio del espacio: esa sensación de control sobre el entorno que te regala seguridad y calma mientras cocinás.

esa sensación de control sobre el entorno que te regala seguridad y calma mientras cocinás. Entorno impecable: evitar restos de comida y suciedad pegada es el primer paso para un hogar que respira higiene.

Al final del día, cocinar es nutrirse, y no hay mejor condimento para una buena comida que una mente -y una mesada- en absoluta paz Freepick

Entender que nuestro entorno físico es un reflejo de nuestro estado interno nos ayuda a valorar estos rituales caseros insignificantes. Limpiar mientras cocinamos no es una carga, es una herramienta de bienestar que nos regala calma en un mundo que siempre nos pide ir más rápido. Al final del día, cocinar es nutrirse, y no hay mejor condimento para una buena comida que una mente -y una mesada- en absoluta paz.