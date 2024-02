escuchar

Este 10 de febrero la ciudad de Mar del Plata cumplió 150 años y con ello, tanto el municipio de General Pueyrredón como las diferentes empresas insignias de la localidad, desarrollaron diferentes homenajes. Uno de ellos fue el alfajor de Havanna que conmemora tal aniversario y que se popularizó entre los amantes de la cadena de cafés. Quien no se quedó detrás de este furor por la golosina, fue Antonela Arboscelli, que desde su cuenta de TikTok compartió la receta casera para que todo el mundo pueda imitarla y revolucionó las redes.

Según describe en su sitio web oficial, la marca combinó sus sabores originales con los se destacan a la ciudad balnearia. Es por ello que, a su receta de: 70% cacao amargo y dulce de leche de estilo propio, le sumaron dos galletitas con cristales de sal marina para contener el relleno. Pero claro, a ello le adhirieron otro ingrediente sorpresa muy difícil de reconocer, hasta que Antonela, descubrió el secreto.

“Vuelvo recreando alfajorsetes y esta vez con este Havanna Mar del Plata que debo admitir que es espectacular y que me salió, no sé si todavía más rico”, escribió junto a la publicación del video que hizo en TikTok.

Antonela imitó el alfajor especial de Havanna y le salió muy parecido (Fuente: TikTok/@anto.arboscelli)

A continuación, explicó: “Fui a la costa argentina y me traje esta edición del Havanna que solo se consigue allá (...) Y me encantó… Así que, aunque no vayas a la costa, lo tenés que probar”. Mientras enseñó el envoltorio y la golosina fabricada en “La Feliz”, invitó a sus seguidores a imitar paso a paso la receta para conseguir un producto similar.

“El mayor desafío es hacer las tapitas”, admitió y justificó: “Porque las tapitas del Havanna son bastante características. Claramente, son marplatenses, por lo cual, son blanditas, pero al mismo tiempo son super finitas, por lo que si te pasás un minuto de horno, ya te quedan crocantes que se te sale un diente”.

Al mismo tiempo que describió la mezcla para la masa, mostró cómo respetó el proceso a rajatabla para obtener, así, un buen resultado. “Para el sabor, le puse un poquito de licor de naranja y cacao, porque vieron que son medio blanquitas, no son muy chocolatosas”. Acerca del “valor agregado”, comentó: “Llevan sal marina, pero no conseguía, así que le puse sal gruesa”.

La imitación del relleno, consistió de dulce de leche repostero y una mezcla del clásico con chocolate blanco (Fuente: TikTok/@anto.arboscelli)

“Lo importante”, remarcó que es la temperatura del horno a 180 grados por ocho minutos, ni más ni menos. “Una vez terminadas, empecé con los rellenos, que lleva, un dulce de leche clásico y un dulce de leche cremoso. Que gracias a este alfajor, descubrí el mejor ganache de la historia. Le puse un poquito al alfajor y el resto me lo bajé a cucharadas. No me importó nada”, agregó. Esa misma combinación se trató de dulce de leche y chocolate blanco derretido a baño maría.

Luego de colocar el relleno, lo tapó y lo baño en chocolate amargo. “Habemus alfajorsete. Sacando que me salió un poco más grande, está bastante parecido. Me salió igual, logré que me salga la tapita del Havanna”. Hacia el cierre celebró: “Havanna Mar del Plata, logrado. Hace mucho que no me salía tan parecido”.

Así es como le quedó el alfajor casero a Antonela (Fuente: TikTok/@anto.arboscelli)

El video de Antonela acumuló más de dos millones de reproducciones en pocas horas y sumó más de 300 mil Me Gusta. Incluso, en la sección de comentarios, decenas de usuarios elogiaron su intención y manifestaron mensajes de apoyo, como: “Aguante vos, aguante el alfajor, aguante todo”; “También se consiguen en Capital”; “Qué genia”; “Es mi alfajor favorito” y “Esto es un servicio de primera”.