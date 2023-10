escuchar

Existen personas que tienen la facilidad de dormirse en cualquier lado sin importar el entorno, pero otras, en cambio, requieren cierta tranquilidad para poder descansar. Y en un viaje en avión, estas condiciones se pueden complicar. Es por eso que un grupo de expertos realizó una lista de sugerencias para poder tener el mejor descanso en el aire.

Tomarse un avión para las vacaciones es uno de los máximos placeres del ser humano porque en el destino final está esperando el descanso, las nuevas aventuras y el disfrute. Pero los trayectos largos pueden llegar a resultar un problema si es que el pasajero no logra relajarse lo suficiente para dormir en el viaje. Algunos ni siquiera tienen en cuenta esta opción y se preparan una lista de música o una serie para maratonear en vuelo.

Sin embargo, para los que quieren tener el mejor descanso arriba de un avión, un grupo de expertos realizó una lista de todas las decisiones que se deben tomar en pos de dormir durante un viaje de avión.

Fuera de los clásicos consejos, como por ejemplo, utilizar ropa cómoda, una almohada para aviones, un antifaz para tapar la luz en los ojos y auriculares con cancelación de ruido; existen otros factores a tener en cuenta.

La primera y principal comienza antes del vuelo, a la hora de comprar los pasajes y elegir en qué asiento viajar. Lo importante es hacer rápido el check-in para poder tener más opciones de asientos a disposición. Una decisión vital es no sentarse cerca de los baños ni de las cocinas en las partes delanteras o traseras, ya que hay altas probabilidades de que circule gente y, por ende, te molesten a la hora de dormir.

En cambio, si te sentás en el medio, el pasajero estará lejos de los movimientos salvo a la hora de embarcar o salir del avión.

El mejor asiento es el de la ventana, según Lad Bible, es el de la ventana del lado izquierdo del avión, ya que las aeronaves suelen tener asientos descentrados a la izquierda, lo que significa que el pasajero se puede acostar hacia ese costado de una manera del avión.

El mejor asiento es el de la ventana, según Lad Bible. Más puntualmente, la ventana del lado izquierdo del avión, ya que las aeronaves suelen tener asientos descentrados a la izquierda, lo que significa que el pasajero se puede acostar hacia ese costado de una manera “más cómoda” del avión. Además, las desventajas que tienen los otros asientos es que el del medio debe compartir los dos apoyabrazos y el del pasillo está expuesto al contacto con cualquier persona que circule.

En el caso de no conseguir uno de estos lugares, otras de las mejores opciones es conseguir asiento con mampara, es decir, alguna pared divisoria, lo que significa que el pasajero no tendrá nadie reclinando su asiento adelante y el espacio personal será más amplio, en especial, para estirar las piernas.

Pero, de no conseguir ninguno de estos dos tipos de asientos, la clásica almohada que se venden en los aeropuertos cobrará una vital importancia, ya que dormir en el avión es una tarea que pueda afectar mucho al cuello. Un truco ideal para no danzar con el cuello en pleno descanso, es hacer tope con el respaldo del asiento, aunque el problema es que no es la posición ideal para dormir.

Con estas recomendaciones, los pasajeros que tienen problema para conciliar el sueño pueden seguir esta lista de consejos para beneficiarse en pleno viaje.

