escuchar

La publicación de videos de los pasajeros que sufren cualquier situación dramática a bordo del avión se ha convertido en una tendencia en redes sociales, algo que parece casi instintivo para los testigos de esos incómodos momentos. Sin embargo, podría resultar contraproducente y hasta peligroso, según un representante de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

Entre las situaciones de este tipo que fueron virales recientemente está el caso de una mujer, quien, con gritos e insultos, aseguró que su compañero de vuelo no era “una persona real”. Posteriormente, fue identificada como Tiffany Gomas, quien tuvo un colapso emocional tan severo que tuvieron que bajarla de la aeronave.

Tiffany Gomas, la mujer del avión, habló de su "cruel" experiencia @hannadoublen, TikTok / tiffanygomas / Instagram

También, el registro de una modelo que, con insultos, aseguró que ella era una celebridad en Instagram, luego conocida como Morgan Osman, supuesta expareja del exeposo de Britney Spears, Sam Ashgari. En medio de su altercado, la mujer se dio cuenta de que un compañero de vuelo la grababa con su celular y, enojada, le respondió: “Grábame, soy famosa en Instagram, maldito vagabundo”, según describió The New York Post.

Morgan Osman, popular en Instagram, tuvo un alercado con un pasajero de un avión @officialmorganbritt / Instagram

Pese a que grabar a una persona sin su consentimiento puede ser considerado como una violación a la privacidad, también podría poner en riesgo al vuelo, así lo especificó Trey Walters, expiloto comercial y actual representante de seguridad de la Administración Federal de Aviación. “Si alguien te pone un teléfono móvil en la cara, la situación podría empeorar”, compartió con Insider en una entrevista. “Si una azafata, por ejemplo, está tratando de atender a un pasajero que tiene un problema, tener a otros extendiendo sus manos frente a la cara de esa persona definitivamente crea un riesgo adicional”.

Walters, que también se desempeña como director ejecutivo de Blue Line Aviation, comentó que cada vez más pasajeros están listos para sacar su móvil y grabar cualquier incidente que ocurra en los vuelos, lo que también pone presión al personal de la aerolínea y los distrae de sus deberes.

La tendencia de grabar a las personas con crisis emocionales a bordo de un vuelo podría empeorar las cosas Unsplash

¿Está permitido grabar dentro de los aviones?

Hasta el momento ninguna compañía fijó su postura sobre esta disyuntiva que muchos plantearon, aunque una de ellas, United Airlines, indicó que no se permite por motivos profesionales. “Cualquier fotografía o grabación de otros clientes o personal de la aerolínea que suponga un riesgo para la seguridad o que interfiera con las tareas de los miembros de la tripulación está prohibida”, señala un comunicado fechado en 2018. . No obstante, la empresa también específica que sí se pueden registrar eventos personales.

Por su parte, la Administración de Seguridad del Transporte indica que las fotos en los puestos de control están permitidas si los pasajeros no capturan los monitores o interfieren con los inspectores. En tanto que los abogados que se especializan en la Primera Enmienda de EE.UU. señalan que las aerolíneas no pueden limitar la grabación de videos porque los aeropuertos son un espacio público. Sin embargo, tienen más poder en los aviones, porque no están obligados por la Primera Enmienda. Aun así, el debate se mantiene vigente.

LA NACION