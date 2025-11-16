Cuál es la mejor técnica para cortar el pelo rizado: ¿en seco o mojado?

El cabello rizado tiene una textura que exige cuidados específicos para mantener su forma, volumen y definición. Y es que puede ser complicado mantenerlo si no se dominan las técnicas adecuadas, sobre todo al momento de hacer un corte.

Cuáles son las mejores técnicas para manipular el pelo rizado

Si te preguntás si es mejor cortar los rizos mojados o secos, los expertos señalan que ambos métodos tienen sus ventajas. Pero la elección depende del tipo y de la estructura que se desea conseguir.

¿Cuándo cortar el cabello rizado en seco?

El corte de cabello en seco cada vez es más popular entre estilistas. De acuerdo con un artículo de L’Oréal Paris, este tipo de técnica permite ver cómo se comporta el rizo en su estado natural, evitando que se encoja en el resultado final y que arruine el largo del pelo.

Además, sirve para identificar las zonas maltratadas y eliminarlas para que el cabello luzca saludable. Otra ventaja de un corte en seco es que ayuda a personalizar el resultado, lo que da mayor flexibilidad para decidir la dirección, densidad y elasticidad de cada rizo.

Como podrás ver, esta técnica evita cortes desiguales o pérdida excesiva de longitud, lo que habitualmente ocurre con los cabellos de rizos compactos o “multitextura”.

¿Cuándo cortar el cabello rizado mojado?

Siguiendo con la información de L’Oréal Paris, el corte de cabello mojado es ideal para quienes buscan líneas rectas, simetría y un acabado más pulido en los rizos; principalmente, se realiza en los estilos llamados “bob”.

El pelo húmedo es más manejable, lo que permite al estilista tomar las tijeras con precisión y evitar cortes irregulares. Asimismo, facilita la aplicación de tratamientos capilares, mascarillas o aceites, debido a que el cabello húmedo absorbe mejor los productos. Especialmente, esto se recomienda para los rizos finos y sin demasiada textura o cuando solo se les quiere dar mantenimiento.

Cómo cuidar el pelo rizado

No obstante, es importante mencionar que el pelo mojado es delicado. Por eso, antes de pasarle las tijeras, el primer paso es desenredarlo cuidadosamente y no ejercer fuerza para cuidar el cuero cabelludo.

La clave está en manipularlo con suavidad y usar las herramientas adecuadas (tijeras bien afiladas) para proteger la fibra capilar durante el proceso.

¿Qué técnica de corte es mejor para el cabello rizado?

El corte en seco beneficia a quienes tienen rizos compactos, espirales o de múltiples texturas porque permite medir el encogimiento y mantener el largo deseado. En cambio, los rizos suaves obtienen resultados más uniformes con un corte cuando está mojado.

¿Se puede combinar ambas técnicas? La respuesta es sí. Los expertos sugieren cortarlo primero en seco para definir la forma del cabello, y luego en mojado para perfeccionar detalles o ajustar líneas. Este método mixto ofrece un acabado equilibrado, con naturalidad y precisión.