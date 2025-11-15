Un farmacéutico reveló las insólitas consultas que le hacen los clientes todos los días y se volvió viral

En las redes sociales suelen multiplicarse testimonios de trabajadores que cuentan anécdotas de sus profesiones, pero pocas generan tanto impacto como las de quienes están cara a cara con la vida cotidiana de la gente. Ese es el caso de NicoCas (@nicolasm4rtin), un farmacéutico argentino que se volvió viral en TikTok al revelar las preguntas más insólitas que recibe a diario detrás del mostrador.

Con tono humorístico y claramente sorprendido por lo que escucha en cada turno, el joven compartió un video que acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Allí mostró una lista de consultas reales que le hicieron en una sola jornada de trabajo, para demostrarle a sus seguidores que, según él mismo aclara, “no exagera ni un poco”.

“Hoy me pidieron un test de embarazo y me preguntaron si servía para una perra”, arrancó, casi sin poder creerlo. Luego siguió con otro pedido desconcertante: “Pastillas para no enojarse tanto… las necesito”, bromeó al leer el insólito requerimiento. Acto seguido, sumó una de las que más lo sorprendió: “¡Me pidieron barbijos sabor menta!”.

En las farmacias suelen aparecer personas con todo tipo de consultas por desconocimiento de sus dolencias o de los medicamentos a utilizar para sanarlas (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Las anécdotas continuaron. “Una señora me pidió ibuprofeno en jarabe para el nene. Cuando le pregunté la edad me dijo que tenía 18”, relató entre risas. Otro cliente le consultó si tenía “algo para que le crezca la barba”, y otra mujer pidió un remedio para el estrés, situación sobre la cual el farmacéutico ironizó: “Le iba a decir ‘renunciar a tu trabajo o llorar en el baño’”.

Entre las consultas más disparatadas del día, hubo una que lo dejó particularmente confuso: “Una señora me preguntó si el Corega, el pegamento para prótesis dentales, lo cubre PAMI. Mirá si PAMI cubre el Corega, me tatúo el logo de PAMI en la nalga”, lanzó en tono burlón.

Pero la situación que él mismo definió como “la frutillita del postre” ocurrió cuando una mujer llegó con dos cajas de leche para bebé, compradas supuestamente en otra farmacia de turno, y exigió cambiarlas allí. “¡Sentido común a marzo!”, expresó impactado por las ocurrencias de la gente.

La reacción de los usuarios a las consultas de los clientes en la farmacia (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

El video rápidamente se viralizó y generó una avalancha de comentarios, tanto de colegas que confirmaron que estas situaciones son moneda corriente como de usuarios que se tomaron con humor cada anécdota. “Si te llegan pastillas para no enojarse tanto, avisame porque quiero dos cajas”, comentó una usuaria. Otro agregó: “Trabajo en una farmacia y es totalmente real. Esto pasa todos los días”.