Desentierran una estatua griega de 1700 años del Imperio Romano que fue escondida de apuro en una alcantarilla

Escuchar

En medio de una expedición rutinaria con el fin de limpiar y resguardar los resabios de un alcantarillado del Imperio Romano que aún sobrevive en Rupite, Bulgaria, un grupo de arqueólogos desenterró la semana pasada la estatua de un hombre en perfecto estado. Según explicaron las autoridades, tiene dos metros de altura y se estima que se ocultó en ese sitio a propósito.

El reciente descubrimiento ilusionó a los fanáticos de la arqueología y la historia antigua tras el comunicado de prensa que difundió la agencia de noticias Reuters. Una vez más, se encontró una escultura de grandes dimensiones correspondiente a la época imperial. Este tipo de sucesos no suele ser común, a pesar de que a diario en diferentes países de la comunidad europea aparecen gracias a las constantes expediciones.

La estatua representa al dios griego Hermes, hijo de Zeus, considerado para los romanos como Mercurio (Fuente: Thomson Reuters)

La estatua de mármol bien conservado representa a la imagen del dios griego Hermes. Se dio con ella en medio de los trabajos de excavación de la ciudad antigua de Heraclea Sintica, la cual se fundó entre el 356 a. C. y el 339 a. C. por el rey Filipo II de Macedonia. Esta misma urbanización se encontraba en el actual límite fronterizo con Grecia.

Por qué la estatua terminó escondida

Sobre la ubicación de la estatua, existen dos versiones muy certeras de por qué terminó oculta. En principio, en el 388 d.C, un terremoto devastó toda la ciudad, por ese motivo, los habitantes decidieron resguardar la escultura en las alcantarillas. Una vez depositada ahí, la cubrieron de tierra. Eso explicaría su buena condición. Cabe destacar que en el año 500 d.C, la pequeña villa quedó abandonada en su totalidad, ya que no logró recuperarse del desastre natural.

La estatua hallada es de mármol y mide dos metros de alto (Fuente: Thomson Reuters)

Otra opción, según los arqueólogos, es que la posible decisión de esconder esta imagen haya sido para protegerla de los fieles del Imperio Romano después de que se convirtiera al cristianismo y de que obligara a toda su población a suprimir las manifestaciones paganas.

Lyudmil Vagalinski, que dirigió el equipo de arqueólogos, comentó a Reuters: “La cabeza está muy bien conservada, aunque tiene algunas fracturas en las manos”. Y agregó que la estatua es una copia romana de un original griego antiguo.

Los arqueólogos observan una estatua de mármol descubierta en la antigua ciudad de Heraclea Sinitica (Fuente: Thomson Reuters)

“Todo lo pagano estaba prohibido y ellos se sumaron a la nueva ideología, pero aparentemente cuidaron de sus antiguas deidades”, refirió el experto ante la posibilidad de que los ciudadanos imperiales hayan decidido salvaguardar las figuras que representaron a sus dioses en algún tiempo.

A The New York Times, Lyudmil describió: “La encontramos por casualidad (...) Fue asombroso. Una estatua entera apareció ante nosotros”. Incluso destacó la importancia de haberla ocultado, ya que gracias a eso resistió el paso del tiempo, en particular a los ataques de los “fanáticos cristianos” que solían decapitar las cabezas de las deidades griegas o romanas. “Fue un milagro”, sostuvo, a la vez que indicó que el cuerpo permanece casi completo, sin signos de vandalismo.

El arqueólogo Dr. Lyudmil Vagalinski se encuentra junto a una estatua de mármol (Fuente: Thomson Reuters)

De este modo, el reciente hallazgo retrotrajo al recuerdo de los arqueólogos por un descubrimiento similar que sucedió el año pasado en el mismo sitio. Al parecer, sirvió de buen escondite para los habitantes de Heraclea Sintica, a pesar de su entorno desagradable.

La figura divina permaneció intacta por más de 1700 años (Fuente: Thomson Reuters)

El dios Hermes

Hermes era un dios griego que en la mitología romana se conocía como Mercurio. Ambos representan a la misma deidad y en la antigüedad, creían que oficiaba de mensajero de su padre Zeus. Respecto de su carácter, lo describían como astuto, ingenioso, atractivo y con un don para hacer magia.

LA NACION