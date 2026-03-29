Un documento encontrado en Sudán demostró la existencia de un legendario Rey de Nubia nunca antes conocido

Un pequeño papel encontrado en el yacimiento de Vieja Dongola, al norte de Sudán, sorprendió a arqueólogos e historiadores al revelar la existencia de un rey nubio hasta ahora desconocido en registros históricos formales. El documento, analizado por un equipo de la Universidad de Varsovia, corresponde a una orden real escrita en árabe y fechada entre finales del siglo XVI y principios del XVII.

El texto compartido a través de una revista de investigaciones arqueológicas describe un intercambio comercial detallado que incluye telas, ovejas y ganado. Sin embargo, el dato más relevante es la mención al rey Qashqash, una figura que hasta ahora solo aparecía en tradiciones orales y relatos hagiográficos. Este descubrimiento aportó evidencia concreta sobre su existencia y modificó la comprensión histórica de la región.

Hasta el momento, gran parte de la imagen de los monarcas nubios provenía de relatos como los del diplomático marroquí Leo Africanus, quien describía a estos reyes como líderes constantemente involucrados en conflictos bélicos. Sin embargo, este documento no muestra un monarca pendiente de la guerra sino, por el contrario, muy involucrado en la gestión cotidiana del reino.

El texto confirmaría la existencia del legendario rey Qashqash (Foto: PCMA)

La orden redactada por un escriba llamado Hamad estaba dirigida a un subordinado de nombre Khidr e incluía instrucciones precisas para realizar intercambios comerciales. Entre los elementos mencionados aparece el término “RDWYAT”, cuyo significado aún genera debate entre los investigadores. Para algunos podría tratarse de un tipo de tejido utilizado como moneda de cambio o de un concepto vinculado a la industria textil nubia.

Aunque el manuscrito no tiene una fecha exacta, los arqueólogos lograron ubicarlo en un período de tiempo determinado gracias a distintos indicios. En el mismo espacio donde se encontró el texto, se hallaron monedas de plata acuñadas durante el reinado del sultán otomano Murad IV (1623-1640) y posiblemente de su sucesor Ibrahim I (1640-1648).

Estos objetos permitieron establecer una fecha mínima para el depósito del documento, que no pudo haber sido anterior a la segunda mitad del siglo XVII. Además, un análisis de radiocarbono realizado sobre restos orgánicos del mismo contexto situó el descarte del material entre 1735 y 1778, lo que indica que el documento fue escrito décadas antes de ser desechado.

Los reyes de la región no solo tendrían conocimiento en guerras, sino también en cómo gestionar económicamente la región (Foto: FreeP¡CK)

Hasta el descubrimiento de este documento el nombre de Qashqash se conocía únicamente por su mención en elKitab al-Tabaqat, una obra biográfica compilada a finales del período Funj por Muhammad al-Nur, también conocido como Wad Dayfallah. En ese escrito, Qashqash aparece como abuelo del rey Hasan y antepasado del influyente líder religioso Muhammad b. Isa Suwar al-Dhahab.

Otra de las ventajas de este hallazgo es que fue escrito en un trozo de papel de forma irregular, como lo demuestra la falta de líneas de corte. Aunque en su mayor parte está intacto, muestra ligeras borraduras en la sección central. El diseño consta de un único bloque de texto en cada lado y no tiene marcas de agua. Estas características normalmente indicarían una fabricación europea. Sin embargo, este trozo de papel podría haber sido importado de Italia o Francia a través de Egipto. Esto hizo que su conservación fuera mucho más duradera en el tiempo.