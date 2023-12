El mejor truco para lavar colchas pesadas sin romper el lavarropas

escuchar

El lavarropas es uno de los mejores amigos del hombre. Las diferentes programaciones, según el tipo de prenda que se desea lavar, hace que una de las tareas del hogar menos querida se convierta en la más sencilla. Pese a que hay elementos que dificultan el uso del electrodoméstico, como por ejemplo las frazadas y colchas pesadas, un truco destierra el mito que asegura que solo las lavanderías pueden lograr el acabado perfecto.

Val Barrales es una joven de 25 años que se convirtió en influencer en TikTok por sus consejos domésticos, y uno de los últimos videos que compartió confirmó que es una verdadera experta en estos temas. “Tips de #srajoven para todos. Sí, soy señora pero tengo 25″, se describe en la red social en la que acumula un millón de seguidores.

“269 de 365 tips de señora joven. Lavá colchas pesadas sin que tu lavadora se dañe”, comenzó diciendo y mencionó cómo llevar el consejo a cabo. “Distribuir muy bien el peso. De igual forma, hay que considerar que las colchas son pesadas y con agua mucho más, por lo cual seleccioná la opción ‘carga media’, en vez de ‘carga grande’. Esto evitará que la lavadora esté saltando durante el centrifugado y que se esfuerce de más. De esta forma ya no tendrás que llevar tus colchas a la tintorería”, completó.

Otra de las tantas recomendaciones que se robó la atención de quienes siguen a la mencionada usuaria fue la de cómo lograr que el aroma del suavizante dure en la ropa. ¿El tip? Colocar junto al jabón líquido unas gotas de vinagre de alcohol.

Además de los miles de likes, la joven obtuvo decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no se pierden ni uno de sus cientos de consejos. “Gracias, justo anoche soñé que se me descomponía mi lavadora, ya descompuse dos por este motivo”; “Muchas gracias, justo hoy toca lavar las colchas y cobijas gruesas”; “Así yo lo hago con mi lavadora semiautomática” y “Así yo lo hago con mi lavadora semiautomática”, fueron algunos de ellos.

La técnica natural para cortar el pasto sin esfuerzo

Otro de los videos que se convirtió en viral en redes sociales fue la novedosa técnica que utilizó un señor para cortar el pasto, quehacer que demanda mucho tiempo y esfuerzo.

Hace unas semanas, el joven @felipeshinya expresó su malestar ante el inconveniente de no poder mantener en condiciones el exterior de su hogar. “Ya no sabíamos cómo afrontar el tema de cortar el pasto… ¡El nivel de jungla!”, introdujo en el video que compartió y siguió: “Mis hermanos con los vecinos tuvieron una maravillosa idea. Al toque entendieron su cometido”.

Por otro lado, mostró cómo fue el procedimiento: “contrataron” a dos ovejas para que cortaran el césped de manera natural y el resultado fue todo un éxito.

Luego de ver la original iniciativa, muchos usuarios dejaron plasmada su opinión. Algunos felicitaron la solución ecológica y otros no se mostraron muy de acuerdo. “Ojo con las ovejas, ya que arranca la raíz y no vuelve a crecer nada”, expresó un usuario. “Nosotros hicimos lo mismo, pero nos comieron hasta los brotes de los árboles, no recomiendo”, agregó otro. “A veces hay gente que te lleva sus ovejas o cabras para trabajar, y si las controlás, te dejan todo perfecto”, apuntó un tercero. “Tuve la maravillosa idea… 3 meses duraron en casa, las regalé, no comían el pasto, se comían los árboles”, aseguró la última.

