Un hombre estadounidense decidió sorprender a su esposa colombiana al llevar a su mascota hasta Miami. Cuando ella dejó su país natal también tuvo que despedirse de su perro, por lo que hace mucho tiempo que no lo veía. Así, el hombre tuvo un gran acto de amor y filmó el emotivo reencuentro entre ambos.

La pareja suele publicar videos en su cuenta de TikTok @lauymason acerca de cómo llevan su matrimonio a pesar de las diferencias culturales. En esta ocasión, generaron furor en la red social por una serie de clips compartidos en los que mostraron el proceso para lograr que un cachorro pasara los filtros de seguridad de Estados Unidos y cómo lo dejaron viajar en la cabina de turista en el vuelo.

“Ya casi es hora de estar juntos otra vez”, fue la descripción que el joven le dio al clip. En las primeras imágenes solo aparece él poniéndole una bandera de EE.UU. como collar al perro, mientras que ambos esperan en una terminal aeroportuaria su vuelo de regreso al territorio estadounidense.

Un hombre de EE.UU. sorprendió a su esposa en el aeropuerto de Miami

Al recibir millones de reproducciones, el tiktoker estadounidense optó por compartir una segunda parte, la del momento en el que el can volvió a ver a su dueña. Según se aprecia, al principio el animal no reconoce a la mujer. La huele varias veces para asegurarse de que realmente sea ella, al mismo tiempo que la besa y le lame la cara. No obstante, a decir de los propios esposos, tuvieron que pasar 10 minutos para que el cachorro se diera cuenta de que verdaderamente estaba otra vez entre los brazos de la joven, de la que se había despedido un año y medio antes.

En total, el conjunto de grabaciones acumuló unos tres millones de reproducciones. Entre los comentarios, hubo usuarios que se mostraron conmovidos por el reencuentro entre la mujer colombiana y su perro, pero también se hicieron presentes las personas que la criticaban por no haber llorado. Ante eso, ella se defendió: “Llegué al aeropuerto cuatro horas antes que mi esposo. Lloré tanto durante esas horas que literalmente cuando lo vi ya no tenía más lágrimas”.

Así fue el reencuentro de una mujer y su perro en el aeropuerto de Miami

Reglas de la FAA para viajar con mascotas

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) tiene en su página web información acerca de las limitantes que existen para llevar a las mascotas a bordo. En un apartado se informa que los viajes aéreos de animales están totalmente permitidos. Sin embargo, cada aerolínea decide los lineamientos para sus clientes. Por otro lado, el Departamento de Transporte estipula, a través de la Ley Federal del Bienestar Animal, las características que debe cumplir el animal para ser transportado en avión:

Los perros y gatos deben tener al menos ocho semanas de edad.

Las jaulas y otros contenedores de envío deben cumplir con el estándar mínimo de tamaño, ventilación, resistencia, saneamiento y diseño para un manejo seguro.

No deben llevarse a la aerolínea para su envío más de cuatro horas antes de la salida. (Se permiten seis horas si los arreglos de envío se hacen con anticipación).

Si los cachorros o gatos menores de 16 semanas están en tránsito más de 12 horas, se debe proporcionar comida y agua.

Los animales mayores tienen que recibir alimento al menos cada 24 horas y agua al menos cada 12 horas. Todas las mascotas enviadas deben ir acompañadas de instrucciones escritas sobre comida y agua, independientemente del tiempo programado de tránsito.

Los animales no pueden exponerse a temperaturas inferiores a 7,2 °C a menos que vayan acompañados de un certificado firmado por un veterinario que indique que están aclimatados a temperaturas más bajas.

