El truco infalible con vinagre para dejar las ventanas como nuevas

Mantener las ventanas libres de marcas y suciedad es un desafío común en muchos hogares, por lo que Begoña Pérez, más conocida en redes sociales como “La Ordenatriz” por sus casi dos millones de seguidores, compartió una solución que promete transformar esta tediosa tarea. La experta presentó su “fórmula mágica” en el programa televisivo Y ahora Sonsoles (Antena 3), donde destacó al vinagre como componente esencial para dejar los vidrios relucientes.

La preparación de esta mezcla es sencilla y económica, compuesta por elementos fácilmente accesibles. Según detalló Begoña Pérez, se necesitan 150 gramos de agua de la canilla, 150 gramos de vinagre de limpieza, una cucharada de abrillantador de lavavajillas y una cucharada de jabón. “Lo agitamos y con esto vamos a borrar todas las huellas de los cristales”, aseguró en la emisión Y ahora Sonsoles.

Más allá de la composición del limpiador, La Ordenatriz enfatizó la importancia de la técnica y las herramientas adecuadas. Para la aplicación, recomienda el uso de trapos de microfibra, ya que los de otros materiales pueden dejar residuos o pelusas: “Eso es que está mal, ya sabes que hay que lavarla con microfibra”. Para la limpieza de ventanas, la especialista sugiere trapos de microfibra ecológica que funcionen únicamente con agua, como se menciona en el sitio web Magas. La técnica consiste en sumergirla en un recipiente, escurrirla muy bien y luego pasarla suavemente para remover el polvo y la suciedad.

El vinagre es uno de los principales aliados para cualquier tipo de limpieza

Un consejo crucial para obtener resultados óptimos es evitar limpiar las ventanas cuando el sol incide directamente sobre ellos. “No debes limpiar los cristales cuando esté dando el sol. Es mejor a primera hora de la mañana o por la tarde para obtener mejores resultados”, afirmó la experta, ya que el calor solar puede secar el limpiador rápidamente y dejar marcas indeseadas.

En cuanto a las precauciones, La Ordenatriz desaconseja el uso de productos demasiado agresivos como el amoníaco o la lejía, los cuales pueden dañar las superficies. Asimismo, alerta sobre la importancia de no aplicar el limpiador directamente sobre el trapo si se utiliza uno tradicional, ya que esto puede generar manchas. También advierte sobre evitar trapos que suelten pelusa y desaconseja el uso de cuchillas, rascadores o esponjas de cocina muy fuertes para suciedad resistente, dado que pueden arañar el cristal.

El vinagre de limpieza no solo demuestra su eficacia en las ventanas. La experta también compartió su utilidad para combatir la cal en las mamparas de ducha. Su truco infalible consiste en pulverizar vinagre de limpieza diluido sobre papel de cocina y luego forrar la mampara. “Tenemos que dejar que el vinagre actúe contra la cal. Hay que hacerlo rápido porque, si se seca, se despega. Y después lo quitamos y sin hacer nada desaparece”, explicó La Ordenatriz, con lo que subrayó la versatilidad de este producto.

El vinagre debe utilizarse con un trapo, no con una esponja Unsplash

La periodicidad de la limpieza de cristales depende de factores como la zona de residencia, la contaminación o la presencia de niños. Sin embargo, como regla general, la experta sugiere una limpieza profunda una vez al mes. Además de las ventanas, es fundamental atender los bordes, rieles y persianas para asegurar una limpieza integral del ventanal. En caso de ventanas en altura, la seguridad debe ser la prioridad, por lo que siempre se debe realizar la tarea con la protección adecuada.