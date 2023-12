escuchar

Encontrar una serpiente en una playa de Texas durante el invierno no es un fenómeno muy extraño, así lo advierten autoridades de Galveston Island State Park, quienes señalan que a estos reptiles también “les gusta visitar la playa durante las vacaciones”. Esta es la época en la que dejan sus nidos y madrigueras para absorber el calor de la arena durante el invierno.

“Las dunas de arena en el Galveston Island State Park son el hogar perfecto para las serpientes de cascabel: cerca de la arena caliente, buenos campos de caza, y están protegidos de los humanos”, señalan en redes sociales funcionarios del lugar, que se ubica en una zona preservada y en la que habitan cientos de especies animales, como patos, ranas, coyotes, pelícanos y otras serpientes.

El Parque realizó una advertencia sobre la presencia de serpientes en redes sociales Galveston Island State Park / Instagram

Encontrar serpientes en la playa es común en Texas

A pesar de los temores que algunas personas pueden tener hacia estos reptiles, “su ausencia significa que hay problemas en el hábitat”, señalan desde el Parque, por lo que si ocurre un encuentro con una serpiente de cascabel, lo recomendable es no entrar en pánico y dejar tranquilo al animal. “Mantente al menos a un metro y medio de distancia de la serpiente y alerta al personal del parque”, instan.

Hallar serpientes en la playa del Galveston Island State Park es más común de lo que parece, ya que las autoridades han advertido durante años de este acontecimiento. En 2016, de hecho, varios reportes de medios locales detallan el asombro de los turistas por la aparición de estos reptiles de cascabel en la arena. Sin embargo, las autoridades dijeron que no se había reportado un número inusual de serpientes ese año, ni ningún informe de mordeduras de estos animales.

Las autoridades de Galveston Island han advertido durante años de este acontecimiento Galveston Island State Park / Facebook

Las alertas tampoco provocaron que los funcionarios de turismo de Galveston tomaran medidas drásticas para retirar a los reptiles de la zona turística. “Es parte de vivir en Galveston”, dijo en ese entonces el propietario de una empresa de control de animales silvestres.

Qué hacer si se encuentra a una serpiente

En la página oficial del Gobierno de la Galveston Island se señala que esta zona de Texas es el hogar de varias especies de serpientes, algunas de ellas venenosas, pero que estos reptiles cumplen una función valiosa en el medio ambiente: “Por favor, no mates una serpiente, ni siquiera una venenosa. Las serpientes no se aprovechan de los humanos y no te perseguirán; de hecho, normalmente se retiran o escapan si se les da la oportunidad. El peligro llega cuando son sorprendidos o acorralados”.

Afirman también que la mayoría de las mordeduras a humanos son el resultado de los riesgos innecesarios que toman algunas personas con serpientes venenosas, por lo que, cuando sepa que hay serpientes cerca, es importante detenerse. “Deje que la serpiente se retire. Si debe moverse, aléjese lenta y cuidadosamente de la serpiente”, agregan.

Las autoridades de la Isla también advierten de la presencia de otros animales que pueden causar preocupación a los visitantes, como caimanes, murciélagos, mapaches o zarigüeyas, quienes “son parte importante de la historia de Texas y desempeñan un papel clave en la ecología” del lugar.