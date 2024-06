Compartió la receta infalible de su abuelo para llevar las aceitunas otro nivel y se volvió viral

Escuchar

Mediante las redes sociales aparecen todo tipo de consejos culinarios, desde recetas tradicionales hasta innovaciones gastronómicas que dan que hablar. Tanto influencers, como chefs y personas con amor por la cocina, comparten sus secretos, permitiendo que tanto aficionados como expertos experimenten y se inspiren mutuamente. En esta oportunidad, una usuaria española subió una curiosa receta que hizo con su abuelo para reversionar las aceitunas y no tardó en volverse viral.

Se trata de una joven identificada en su perfil como La Pelo, quien mediante su cuenta de Instagram compartió el clip en el que muestra cómo unas simples aceitunas compradas pueden tener un sabor más vibrante e intenso, para sumar a una picada con seres queridos, o ideal para disfrutar este fin de semana largo.

En el video presenta la receta de “aceitunas aliñadas” de su abuelo, que en Argentina se las conoce como condimentadas. Como era de esperarse, este contenido no tardó en volverse viral, alcanzando más de dos millones de visualizaciones. Además de la preparación que sorprendió a más de uno, se pudo notar la estrecha relación entre abuelo y nieta, evocando en muchos espectadores recuerdos de alguna receta que disfrutaban durante la infancia.

El paso a paso de la preparación viral

Luego de sumar los condimentos, es importante dejarlas conservar durante todo un día antes de comerlas

“Lo primero que hay que hacer con la aceituna es tirar el agua que trae del almacén y echarle agua clara y limpia, para quitarle el salitre que trae. Aprieta un poquitín para que suerte lo salado. Y ahora viene el aliño, un poquito de comino, un poco de orégano, ajos machacados, un chorro de vinagre y aceite de oliva. Y dejarlo reposar hasta mañana”, fueron las palabras del abuelo. Como se puede ver en el clip, todos los condimentos fueron agregados a ojo, por lo que se tiene que innovar y confiar en que saldrá como lo desean.

Una buena alternativa para este tipo de preparaciones es realizar variantes. Por ejemplo, sumar las hierbas y especias que más le gusten al que lo realice, o mismo combinar con algunas de ellas para encontrar el sabor que se desee, como frutos secos, almendras o nueces tostadas, que pueden resultar una buena combinación en esta receta en particular.

Por último, es fundamental almacenar las aceitunas correctamente, manteniéndolas en un recipiente hermético dentro de la heladera. De esta manera, pueden conservarse bien saborizadas durante varias semanas. Además, siguiendo estos pasos, no solo se asegura la frescura de las aceitunas, sino también el mantenimiento de su sabor y textura óptimos para disfrutarlas en cualquier momento.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de sensaciones entre los espectadores, desde recuerdos, hasta saludos para el abuelo de la joven; y algunos también le recomendaron atesorar muy bien estos especiales momentos familiares.

“Pepito el rubio, sos un poco el abuelo de todos”; “No me gustan las aceitunas, pero miré todo el video por el abuelo, ¡qué alegría me da siempre verte Pepito! Me recuerdas mucho a mis abuelos”; “Pero qué arte más grande por dios”; “¡Mis abuelos también aliñan las aceitunas y qué ricas están esas aceitunas! ¡Son un vicio!”; “Aprende mucho y cuida todos esos instantes... la vida corre” y “Este vídeo es un tesoro, sobre todo que puedas seguir disfrutando de tu abuelo y de sus enseñanzas”, fueron algunos de los mensajes más destacados entre los internautas.

