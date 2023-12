escuchar

Todo argentino sabe que en su lenguaje hay diversos usos del lunfardo, que tienen su origen en la ola migratoria de principios del siglo XIX, y que muchos de ellos se mantienen en la actualidad. Lo cierto es que con el paso del tiempo se fueron agregando modismos, que llaman de atención a quienes no viven en el territorio. Este es el caso de una joven española que vive en Australia, a quien su convivencia con argentinos la llevó a hacer una lista de cinco aspectos de nuestro habla que no comprende. El video se viralizó rápidamente en TikTok.

“Todos los sitios de Australia son como provincias argentinas”, introdujo la usuaria de TikTok @martaregistrada, para dimensionar la gran cantidad de argentinos que se encuentran viviendo en aquel territorio. La joven, quien se dedica a contar sus vivencias en redes sociales como extranjera, no dudó en hablar en un video sobre cómo es el lenguaje de una persona que nació en la misma tierra que Lionel Messi.

La joven se volvió viral al hablar del "español argentino" (Captura video)

La tiktoker hizo una lista de cinco aspectos que le llaman la atención durante un diálogo con un argentino, y que en ocasiones dificulta que pueda entender a lo que se refieren. “La cantidad de cosas que tiene el español de Argentina, porque nosotros pensamos que hablar argentino, es decir: ‘Che boludo’, ‘¿Querés pollito’ y ‘decir vos’. Y hay mucho más”, indicó.

El primer aspecto en su lista es como se usa la letra ‘ñ'. “En Argentina es como que si después de todas las ‘ñ' hubiera una ‘i’”, expresó y dio ejemplos de como pronuncian España, cumpleaños y baño. “¿Esa ‘i’ de dónde ha salido?”, se preguntó sin encontrar respuesta.

En segundo lugar, destacó la conjugación de las palabras y mencionó cómo usan primer/a. “Por ejemplo, me ha salido mi primera cana”, lo que le causa impacto. Continuó con la lista al mencionar el uso del con. “Con mis amigos estoy buscando una casa. Con mi pareja estoy yendo a no sé donde”, ejemplificó, y explicó que en España se usa el sujeto delante en la oración. “Porque así ya te aclara de primera quienes están yendo a ese plan. No deja de desconcertar”, indicó.

El uso del condicional ocupa el cuarto lugar entre los aspectos que le llamó la atención. “Ellos en vez de decir: ‘¿Qué quieres decir con eso?’ Dicen: ¿Y eso qué significaría? ¿Qué querías decir con eso? Para reflexionar”.

Por último, cuestionó dos aspectos que son de los más destacados por personas de todo el mundo: la sustitución o cambio de palabras. “Hacen una cosa para alterar el orden de las palabras. Por ejemplo tapuer para decir puerta. ¿Por qué? No lo sé, pero lo hacen”, indicó en el video viral.

La joven española que vive en Australia (Captura video)

En la misma línea, dio otro ejemplo de una variable de este uso: “Es que hacen como juegos de palabras y te dicen, tengo que ir a la compra porque no tengo naranja en la nevera. Tú dices bueno, no tienes frutas, pero no, es que no tienen nada”. También mencionó que una argentina ofreció ayuda mientras cocinaban y dijo “si necesitaban una manopla”, en vez de una mano.

Por último, aclaró que hay muchos tópicos que le llaman la atención del habla del argentino. Por supuesto que las repercusiones no tardaron en llegar. “Cuando sos campeón del mundo conjugas / hablas como querés”; “Te añado otra y es que hablamos en tercera persona. Por ejemplo: ¿Qué le pasaba?”; “Mi expresión argentina favorita: bueno gente, me voy a ir yendo” y “Bueno, tenés razón jaja”, fueron algunos de los comentarios.

