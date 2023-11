escuchar

Inédito. Una mamá se mostró muy sorprendida ante un gesto de su bebé. En medio de la emoción y la alegría por dar la bienvenida al recién llegado, Sadie Blubaug quiso compartir con sus familiares y amigos más allegados los primeros momentos del pequeño, pero sin quererlo captó una imagen que quedó en sus archivos para la historia.

Sadie Blubaug y Bentley Blubaugh, de 19 y 20 años respectivamente, dieron la bienvenida a su primer hijo, Emil. Aún en el hospital, mientras la mamá se recuperaba de la cesárea a la que fue sometida para su nacimiento, la joven decidió compartir un video del recién llegado con sus familiares y amigos.

El papá se rio de pura emoción y alegría ante su hijo Captura

“Me indujeron la noche anterior y, debido a que la inducción falló, me hicieron una cesárea. Según entré a la sala de recuperación, quise mostrarle a todos a mi nuevo bebé. Así que chateaba con mis amigos y capturé el momento sin quererlo”, señaló Sadie, asesora de viajes en Kansas, en Estados Unidos, al diario The Mirror.

La joven se refirió al inédito momento en el que, mientras presentó ilusionada al pequeño Emil a través de la cámara de su celular, el emocionado papá soltó una risa de alegría y el bebé replicó un sonido similar. “En el video, mi marido se rio a pura emoción por ver a su nuevo hijo. Inmediatamente después, nuestro hijo pareció reírse exactamente de la misma manera en que Bentley acababa de hacerlo”, advirtió Sadie.

Y añadió: “Sentí pura sorpresa por lo que acababa de suceder. Pero ocurrió”. La joven compartió el inédito momento, capturado el 23 de septiembre, a través de la red social Wochit, en la que la publicación acumuló más de 10 millones de visitas, según destacó el diario mencionado.

“Al principio, no pensamos mucho en ello. Creo que estábamos en shock”, destacó Sadie. Y detalló: “Después de ver el video varias veces esa noche, dije: ‘Esto se volverá viral’. Pensé que podría acumular unas 100 mil visitas, pero no 10 millones. Mi familia y mis amigos me decían: ‘Lo vi mil veces’ o ‘No puedo creerlo’. Y supe que tenía que publicarlo”.

