escuchar

Este sábado por la noche, Andy Kusnetzoff tuvo un selecto grupo de invitados en PH, Podemos Hablar (Telefe) compuesto por el actor Boy Olmi, la actriz Soledad Fandiño, el exfutbolista Darío Cvitanich, la ex Gran Hermano Coty Romero y el músico Néstor en Bloque. En el comienzo del programa, el conductor hizo un verdadero o falso fugaz y la rubia relató su divertida anécdota con Johnny Depp ocurrida en Nueva York hace algunos años.

Cada fin de semana, Andy presenta un grupo de famosos de distintas ramas para conocerlos en profundidad bajo distintos aspectos. El programa cuenta con distintos formatos para que los invitados revelen partes de sus vidas y confirmen, o no, algunos rumores.

Este sábado, el conductor comenzó con un verdadero o falso y cuando le tocó leer la pregunta para Soledad Fandiño se sorprendió.

“¿Usted se levantó a Johnny Depp?”, indagó Andy anonadado y la invitada se rio. “Pará, en realidad me hace quedar muy mal esta anécdota porque no me di cuenta quién era”, introdujo, sin responder la pregunta.

Luego comenzó a relatar la insólita anécdota. “Hay un lugar en Nueva York, yo estaba viviendo ahí con René, el papá de mi hijo. Y lo que hacíamos era ir a comprar muebles. Íbamos a un lugar que se llamaba ABC y que era divino, pero después buscábamos la versión más económica”, dijo entre risas.

“Nos sentábamos en el sillón, recorríamos, probábamos todo. En un momento estoy probando un sillón y me siento. Alguien se sienta, grandote, mucho cuero, mucha cosa en la cabeza, raro. Entonces, me dice algo en inglés y yo estaba aprendiendo inglés. El oído no se me había acostumbrado. Yo digo ‘bueno ni idea si me está hablando a mí, si le está hablando al sillón’. O sea miedo. Señor grande, mucha campera, mucho perfume importado”, indicó.

Lo curioso fue cuando se reencontró con su pareja fuera de la tienda. “Me retiro y lo veo a René con una cara de ‘¿qué te dijo?’. Yo no me cruzaba a nadie ahí. ‘¿Quién era?’, pregunté. ‘¿Cómo quién?’ Di la vuelta y era Johnny Depp. Y estaba con esta chica con la que tuvo el juicio”, concluyó la actriz

“¿Beautiful a vos o al sillón? No quedó claro”, indicó Andy Kusnetzoff en tono irónico.

El día que Soledad Fandiño fue sin saber al cumpleaños de Ricky Martin

Minutos más tarde, el conductor pidió que se acerquen al punto de encuentro los que vivieron largas noches de fiesta y gira.

“Yo empezaba a salir con René y me dijo que tenía un cumple en Puerto Rico. Entonces, arma un grupo, empiezan a venir re vestidas las mujeres. Me pongo nerviosa porque empiezan a murmurar de quién vendría. Digo ‘¿de quién es el cumpleaños?’ ‘¿Cómo de quién? De Ricky Martin’. Yo era fanática de chica, tenía póster en la habitación”, relató.

Y luego contó cómo se empezó a desmadrar la noche en Puerto Rico. “Algunas personas abren ron. Empecé a tomar. Un traguito ya era fuerte. Uno llevó al otro. No tomé mucho, pero era como que tomé una botella y todavía no había llegado a la fiesta”, contó entre risas y luego remató: “Cuando llegamos era amiga de todo el mundo. De repente me emocioné, le saco los lentes a uno que era Wisin y empiezo a bailar. Hice un papelón, no la pasó bien René”.