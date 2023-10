escuchar

La Inteligencia Artificial (IA) es un elemento innovador, expresión de la más avanzada tecnología, que llegó hace unos años para auxiliar a la humanidad en distintas actividades y para asistir a las personas en todo tipo de inconvenientes. Incluso los más domésticos y, en apariencia, sencillos.

Así es como un experto en IA mostró en las redes sociales de qué manera utilizó esta herramienta, específicamente el ChatGPT, para solucionar un problema muy casero: el mal funcionamiento de su inodoro.

El experto en IA utilizó el ChatGPT para solucionar un problema doméstico y sorprendió a sus seguidores X @cfenollosa

Carlos Fenollosa es el nombre de este especialista en IA, que además da clases en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que recurrió al ChatGpt para reparar un inconveniente que tenía en el depósito del inodoro de su domicilio y mostró el hecho en su cuenta de X.

“Esto es 100% increíble. Estoy arreglando el inodoro de casa usando ChatGPT”, escribió, colmado de asombro, el docente universitario en su posteo. Su publicación traía consigo una captura de pantalla en la que se exhibía de qué manera la IA lo había ayudado en una consulta sobre su excusado.

Carlos Fenollosa subió a su cuenta de X la captura de la consulta que le hizo al ChatGPT x @cfenollosa

Fenollosa le subió al ChatGPT una foto del depósito del inodoro abierto, y le agregó una consulta específica: “Dime qué función hace este tornillo y qué sucede al apretarlo y aflojarlo”. Cabe aclarar que la versión de ChatGPT que utilizó el profesor no era la gratuita, sino la Plus, que se abona, y que permite hacer consultas con fotografías adjuntas, algo que no es posible en el chat sin cargo.

La respuesta que llegó por parte de la IA, fue la siguiente: “El tornillo que señalas es un regulador del nivel de agua. Al apretarlo, se reduce la cantidad de agua que llena la cisterna tras cada descarga. Al aflojarlo, aumenta la cantidad de agua que se llena. Es útil para ajustar el nivel de agua según las necesidades del inodoro”.

La respuesta, que quizás para cualquier plomero puede resultar demasiado básica, fue para Fenollosa una maravillosa solución para el acuciante problema que seguramente estaba atravesando en el lugar más íntimo y solitario de su vivienda.

El propio experto en Inteligencia Artificial lamentó que su primer mensaje en X que tuvo gran repercusión fue acerca de un tema nada sofisticado x @gfenollosa

La publicación del especialista en IA -y ahora un poco en excusados- se viralizó casi de inmediato y sumó unas 974 mil reproducciones y cientos de comentarios de usuarios tan sorprendidos como el docente por la utilidad inesperada que había demostrado el ChatGPT.

Esta popularidad del posteo del docente fue tal que él mismo se sintió un poco ofendido porque, después de mucho tuitear muchas cosas serias sobre IA, finalmente un mensaje suyo alcanzó el éxito gracias a un tema trivial. “Yo aquí currándome hilos explicando la IA y se me viraliza el hilo con una foto del cagadero de mi casa. Seguidme para leer pensamientos más profundos sobre el futuro que nos espera y prometo subir fotos de retretes de vez en cuando”, escribió Fenollosa, un poco enojado, un poco jocoso.

“Hasta los fontaneros están amenazados por la IA”; “Es una maravilla. Aunque esa función en concreto es fácil de averiguar, a veces parece que hay gente detrás de las respuestas”; “Se acabó el karma de muchos ferreteros con el coso y el cosito”, fueron algunas de las respuestas que recibió el docente ante su, para muchos, asombrosa publicación.

El problema del inodoro quedó solucionado gracias al uso de la IA Shutterstock

También aparecieron muchos usuarios y seguidores del docente que se asombraron de enterarse que al ChatGPT se le podían subir fotos, una función que para ellos era, hasta ahora, completamente desconocida. Y otros comentarios que aprovecharon la ocasión para echar pestes contra ese tipo de sistemas en los depósitos de los inodoros. “Da igual lo que te diga el chat. Jamás dejará de perder agua”, escribió uno, en ese sentido.