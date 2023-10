escuchar

De regreso en Argentina, después de pasar unos días en Europa por cuestiones laborales, Malena Narvay vivió un mal momento en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y decidió contarlo este miércoles a través de las redes sociales.

Desde su cuenta de X, la actriz escribió: “Ayer estábamos con una amiga por la calle esperando un Uber y se nos acercó un chabón a preguntarnos cómo nos llamábamos. Se generó algo raro y seguido nos preguntó textual ‘¿las violaron alguna vez?’. Se nos congeló el corazón y nos empezamos a alejar despacio, sin entender si correr o no por miedo a que reaccione de alguna peor manera. Así vivimos”.

Malena Narvay vivió una alarmante situación callejera junto a una amiga y lo contó a través de X (Foto: Captura X/@LenaNarvay)

Además de los miles de likes y cientos de republicaciones, parte de sus 219.104 seguidores no tardaron en empatizar con la artista. “Recordá siempre esto: pase lo que te pase en la calle, robo, intento de violación, secuestro, etc. Grita muy fuerte siempre ‘fuego’. Vas a ver que la gente llega al instante, porque si decís socorro no te dan bola”; “Qué momento horrible, menos mal que no estabas sola y que no les pasó nada”; Lamentablemente toda mujer tiene más de una historia de este estilo para contar. Es sumamente horrible”, fueron solo algunos.

En ese sentido, muchos también aprovecharon para contar algunas de sus experiencias similares. “A mí, una vez yendo a la escuela en la mañana, de la nada salió un tipo, me miró y me dijo ‘Qué, ¿querés que te viole?, y así como describís, se me heló el corazón. 13 años tenía. Hoy 29 y jamás me voy a olvidar de eso”; “15 cuadras, me siguió un tipo, sacó una navaja y me dijo ‘Estás jugada, no grites, caminá y señaló una calle sin luz. Lejos de hacer eso, corrí, grité y salieron dos señores que me llevaron hasta casa”, manifestaron dos usuarias de la red social.

El gran momento profesional de Malena Narvay

Con su personaje Emma Ronsenfeld en Cien días para enamorarse, Malena logró popularidad y convocatoria para distintas producciones audiovisuales. Sin embargo, la actuación no era lo único y su sueño de establecerse como cantante comenzaba a pisar fuerte, casi siguiendo los pasos de Lali Espósito, una de sus referentes. Eligió también migrar y poder fusionar su trabajo entre dos continentes.

Malena Narvay filmó en Austria el videoclip de una colaboración que hizo con Boris Brejcha, un reconocido productor y DJ alemán. (Foto: Instagram/@malena.narvay)

Además de filmar en España, Me he hecho viral, una película de comedia que se estrenó el 11 de octubre y que contó también con la participación de Blanca Suárez y Nico Furtado, filmó en Austria el videoclip de una colaboración que hizo con Boris Brejcha, un reconocido productor y DJ alemán.

“Un día me llegó un mensaje del mismísimo Boris Brejcha invitándome a hacer un track juntos. Uno de los artistas que más admiro del mundo. ¡Además, una gran persona! Trabajamos en este track que me encantó desde el primer momento “Vienna”. Pensar que yo miraba estos shows encerrada en casa en cuarentena en 2020. Escuchar hoy mi voz sonando entre tanta gente de distintas partes del mundo, viéndolos bailar y de la mano de un rey como Boris, es increíble. Gracias por confiar @borisbrejcha”, escribió en la descripción de una de las publicaciones que realizó la cantante en su cuenta de Instagram el año pasado.