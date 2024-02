escuchar

Un experto en negocios inmobiliarios contó cuáles son las claves para concretar un buen negocio, sin generar pérdidas económicas. En épocas donde la inflación es una de las palabras más utilizadas para describir el contexto desfavorable de un país, esta persona llamada Moses Bright dialogó con el medio GB News y, desde su perspectiva, contó cómo se debe planificar la primera compra de una propiedad.

Con una excelente reputación en el mundo inmobiliario, Moses le pidió mesura a quienes se aventuran a invertir su dinero en una propiedad. “El primer consejo que doy a todos mis clientes es que hay que tener un plan”, explicó el hombre con el objetivo de establecer un punto de partida y, a partir de ese momento, empezar a proyectar.

Una vez que el panorama empieza a esclarecerse, el experto graficó el siguiente paso que es visualizar la meta y entender el uso que se le podría dar en un futuro: “Tenés que preguntarte: ‘¿Dónde estoy ahora? ¿Por qué quiero comprar una casa? ¿Qué tipo de casa quiero comprar? ¿Cuáles son mis finanzas? ¿Cómo puedo solventar el gasto?”, detalló el protagonista de esta historia.

Al tener en tus manos la posibilidad de cambiar tu vida con una propiedad a tu nombre, el experto deslizó que los principiantes pueden desenfocarse con el “factor emocional” de su primera compra y no estar pendientes en los “pequeños detalles” que le solucionarán varios aspectos importantes a la hora de no perder capital económico.

“Lo que hacemos es conseguir que usted establezca un plan y luego trabajamos en su expediente crediticio. Tras este primer paso trabajamos en conjunto en sus finanzas, y una vez que nos aseguramos de que puede obtener un crédito, empezamos a explorar qué áreas se pueden mejorar”, sintetizó el agente inmobiliario, quien recibe a diario muchas consultas de compradores inexpertos que desean sacar el mayor rédito posible a sus inversiones.

Por otra parte, Moses, quien trabaja en la serie Homes Under the Hammer, la cual está orientada al asesoramiento de personas, no dudó en remarcar el concepto de la planificación y cómo tu economía puede ajustarse a semejante erogación de dinero en busca del sueño de tener la casa propia.

“Si están pensando en comprar una propiedad en este año, les diría que comiencen con un plan, miren sus finanzas, miren cuánto pueden pagar y luego piensen en el futuro”, detalló el experto, quien se animó a compartir uno de los secretos en un mundo donde la mayoría de las personas se aventuran sin conocerlo.

Por último, el agente remarcó que si el plan está establecido y contemplado con todas sus variantes, se deberá proceder de inmediato debido a que el mercado fluctúa constantemente. “No lo estires demasiado”, subrayó Moses acerca de emprender en el rubro inmobiliario, el cual está muy valorado por los inversores a raíz de que las propiedades no suelen devaluarse a pesar del proceso inflacionario y se constituyen como un negocio rentable para quienes desean valorizar su patrimonio en tiempos de crisis.

