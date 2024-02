escuchar

Mariana “Lali” Espósito es una de las estrellas indiscutidas de la industria del espectáculo nacional, su talento -y arduo trabajo- tanto en la actuación como en la música la llevaron, desde muy pequeña, a ser considerada, también, una figura de calibre internacional. Tiene miles de fanáticos alrededor del mundo, pero hay una de ellas que comparte con la cantante algo que otros no: su parecido físico. Sin esperarlo, esta semejanza convirtió a Nay Narvaez en viral en TikTok, red social en la que muestra sus interpretaciones actorales. En diálogo con LA NACION, la joven reveló cómo impacta en su vida este boom que se generó.

Nay tiene 18 años, es de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y recuerda que desde que era muy pequeña el baile y el canto comenzaron a ser parte de sus juegos diarios, para luego terminar siendo parte de sus intereses artísticos y profesionales. Pero no fue hasta el 2022, mientras cursaba su último año de secundaria, que empezó sus estudios de actuación; allí, sobre el escenario, confirmó que quería que su presente y futuro laboral estén encaminados hacia esa disciplina.

En la actualidad, tiene en claro cuál fue el momento en el que creció en ella el gustito por el arte: de la mano de las producciones juveniles de Cris Morena. Si bien fue espectadora tanto de Chiquititas como de Rebelde Way, con Casi Ángeles vio el detrás de la construcción de las escenas. Es que la ficción protagonizada por Peter Lanzani, Lali Espósito, Gastón Dalmau, Eugenia “China” Suárez y Nicolás Riera tenía, al final de cada capítulo, una sección llamada “Bonus track”, donde mostraban los bloopers e información de sus estrellas, aspecto que “conquistó” a Nay para determinar que ella también quería hacer ese trabajo y ser una comunicadora de arte.

Una vez que terminó el secundario, como le sucede a muchos jóvenes, el pensar en un futuro se convirtió en tener que accionar para cumplir con las metas deseadas. Estudiar en Otro Mundo, la escuela de arte que pertenece a Cris Morena, a quien considera una de sus referentes, era su sueño; pero tuvo que desistir al no contar con los medios económicos para realizarlo. Sin embargo, alejarse del arte no era una alternativa para ella.

En 2023, comenzó sus estudios de Profesorado de teatro, una carrera que une sus dos grandes intereses: enseñar y el arte. En este contexto, encontró en las redes sociales el lugar en el que podía mostrar sus interpretaciones y TikTok fue la plataforma que eligió para hacerlo. La popular aplicación se destaca por el tipo de contenido que se comparte, siendo unos de ellos la interpretación de diversos audios o la recreación de escenas ficcionales.

Nay estudia profesorado de teatro (Foto Instagram @naynarvaez_)

“Siempre quise ser youtuber y empecé por TikTok. Hice un video actuando una escena de Lali Espósito (de Casi Ángeles). Y yo, sinceramente, no me veo parecida a ella, pero cuando subí el video empezaron a llegar un montón de comentarios sobre el parecido y ahí pensé: ‘bueno, entonces si tengo algo parecido’. Ahí empecé a subir más videos, no solo de ella, sino de otros actores”, recordó Nay sobre su incursión en las redes sociales.

Pero los comentarios que recibió en aquel video puntual -con más de un millón de reproducciones-, en el que se la puede ver con su cabello oscuro y un flequillo recto, como el personaje de Lali en la cuarta temporada de la serie juvenil, fueron más de 1400 y, en ellos, todos coincidieron en que la joven bien podría ser la doble de la gran estrella. Y estas palabras se repiten, reiteradas veces, en otras de sus publicaciones.

La joven de 18 años sueña con terminar su carrera de profesora y seguir formándose en la actuación (Foto Instagram @naynarvaez_)

Sin embargo, antes de este “boom” en las redes, fueron pocas las ocasiones en la que la joven recibió comentarios sobre el parecido con la artista. “Me han dicho, pero muy poco, mi familia o amigos. La amo a Lali literal y dije voy a probar con un video de Lali. Yo, por mi parte, no me siento parecida”, señaló. Ahora, tras las repercusiones, ya comenzó a creer que al menos “un aire” tiene con la cantante.

Hasta el momento, los videos de Nay no llegaron hasta Lali Espósito, pero, al ser la cantante una usuaria frecuente de redes sociales, en algún momento podría llegar a verlos. En cuanto a los haters en sus contenidos, la joven señaló que son pocas las opiniones negativas que recibe. “Es raro, porque ahora todos los comentarios son sobre el parecido, pero también es re lindo que la gente vea mis videos y se tome el tiempo de comentar”, reflexionó al respecto. También admitió: “Me está ayudando, no quiero ser famosa ni nada, pero si quiero actuar y esto me está ayudando para mi carrera”. Hoy encuentra en la palabra felicidad la forma de describir su presente gracias a su desempeño en el mundo virtual.

Sobre el impacto que puede generar el parecido físico con una estrella internacional en su camino actoral, la joven de 18 años no encuentra aspectos negativos para su desarrollo tanto en el escenario como frente a cámaras. “No sé si tiene contras. Por un lado, me sirve para mostrarme, pero me quiero hacer conocida por mí misma. Entiendo que la gente tiene su opinión, pero que también yo hago videos de Lali, por lo que los comentarios son sobre ello”, determinó.

Recientemente, comenzó realizar castings en búsqueda de sus primeras oportunidades y, por supuesto, sus sueños están intactos y cargados de ilusión. “Quiero terminar mis estudios, en un futuro quiero estudiar artes escénicas. Quiero vivir de la actuación. Quiero estar en una película o serie, más allá de cuál sea el personaje, quiero actuar”.