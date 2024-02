escuchar

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios, en especial los test visuales, que son los favoritos de varios usuarios, ya que muchos de ellos buscan poner a prueba las habilidades cognitivas mediante ejercicios y desafíos. Principalmente, se realizan mediante preguntas o elecciones entre imágenes de diversos objetos, como es el caso de este, en el que se debe encontrar el dibujo de una manzana en un sinfín de tomates.

Muchos podrían pensar que es un test sencillo, pero realmente solo los expertos en estos desafíos y con vista de halcón podrán resolverlo rápidamente, sin problemas, puesto que las diferencia entre esa figura y el resto es mínima. Aclaración para el que participe: el desafío no es solo encontrarlo, sino también hacerlo en el tiempo previamente pautado, que, en este caso, son solo 10 segundos.

A continuación se muestra la imagen en cuestión, en la que se puede ver una gran cantidad de tomates que parecen ser exactamente iguales. Lograr descifrar la imagen dejará en evidencia la capacidad resolutiva de quien la mira y también su poder de concentración:

Se debe encontrar la manzana en un mar de tomates

En el caso de conseguir encontrar la manzana escondida en menos de 10 segundos, significa que la persona que lo logró posee una vista privilegiada, puesto que el detalle que la distingue no es fácil de percibir. Por otro lado, si no se pudo encontrar, no hay que desanimarse, sino seguir practicando para volverse experto en estos acertijos.

Dónde está la manzana escondida

Si ya te diste por vencido y no querés seguir intentándolo, podés encontrar la respuesta a este desafío visual en la siguiente imagen.

La manzana se encuentra en la parte superior derecha de la imagen, donde se la distingue teniendo en cuenta el tallo, puesto que el del tomate difiere al de ella, viéndose allí la pequeña y confusa diferencia.

La diferencia está puesta en el tallo

Acertijos visuales: para qué sirven y cuáles son sus beneficios

Según los especialistas, los acertijos visuales son un entretenimiento ideal para pasar el tiempo libre, además de un ejercicio ideal para el que lo resuelve, por el hecho de que también sirve para ejercitar la actividad cerebral.

De todas formas, hay que tener en cuenta que hay diversos tipos de ejercicios, unos son lógicos y otros intelectuales:

Acertijos lógicos: son aquellos los que se pone a prueba la lógica. Son juegos donde la solución es accesible por medio del razonamiento y la intuición . Lo interesante es que es un entretenimiento qu e no depende del conocimiento previo sobre distintas cuestiones , sino de un ejercicio mental para leer entre líneas lo que se propone en la actividad.

son aquellos los que se pone a prueba la lógica. Son juegos donde . Lo interesante es que es un entretenimiento qu , sino de un ejercicio mental para leer entre líneas lo que se propone en la actividad. Reto intelectual: en este caso, se trata de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas y relación de objetos, entre otras cuestiones. El objetivo es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, poniendo en práctica conocimientos básicos ya aprendidos en algún momento determinado de la vida.

Teniendo esto en cuenta, los expertos en salud mental recomiendan la realización de estos ejercicios mentales con frecuencia en la rutina, ya que hacerlos implican un esfuerzo para el cerebro que mejora la actividad neuronal. Esto teniendo en cuenta que, además de cuidar el aspecto físico, que es más habitual entre los seres humanos, también resulta importante trabajar la atención, la memoria y la concentración.

LA NACION