escuchar

En los últimos días, se creó una gran polémica luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, revelara que hay estudiantes activos que llevan más de 14 semestres en la universidad.

Esto generó opiniones divididas en la comunidad educativa y los administrativos, pues según el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda: “Un estudiante puede ser de tiempo completo o de tiempo parcial. Lo mínimo que tiene un estudiante parcial para matricular son ocho créditos, que son dos asignaturas por semestre”.

Carlos Posada asegura que en medio su carrera universitaria se casó, tuvo un hijo y se divorció El Tiempo / Captura de TV

Sumándose a la polémica, el programa ‘Sin Carreta’ de Canal 1, acudió a la institución educativa para conocer los testimonios de los estudiantes que llevaban mucho tiempo allí; algunos aseguran que por cuestiones económicas o de tiempo, tienen que aplazar los semestres.Carlos Posada es uno de los denominados por la comunidad educativa como ‘estudiante eterno’, pues lleva 40 años en institución de educación superior, él le contó al medio anteriormente mencionado las razones por las cuales seguía estudiando.

El hombre asegura que no está en la Universidad de Antioquia por ‘vago’, sino porque para él ya es un estilo de vida: “La universidad no me ha limitado a que no haga nada distinto a lo que yo hago, que es no perturbar a nadie más”, inició.

Carlos Posada aseguró que él entra por las puertas y luego de cruzarlas toma aire y siente mucha paz.

Sobre la denuncia que hizo el gobernador sobre los estudiantes que llevan muchos años allí, Posada dijo: “¿Y qué tiene? Yo estudié, trabajé, me casé, tuve un hijo y paré la universidad tres años porque estaba matado con mi hijo”, puntualizó.

Otros de los ‘estudiantes eternos’ de la Universidad de Antioquia también hablaron

Carlos Posada no es el único estudiante que lleva años allí, pues ‘Sin carreta’ también mostró el caso de otras dos personas que llevan varios años estudiando, pero no por un tema de gusto, sino por temas de horarios.

Otro de los casos es el de Ana Monsalve, una mujer de 26 años que estudia enfermería, quien es mamá y trabaja luego de sus clases: “Toca ir a otro ritmo, en este momento tomo cinco de ocho o nueve materias”.

Julián es otro joven que lleva en la universidad 13 semestres y debe estudiar aproximadamente otros siete porque debe estudiar y trabajar: “Venía trabajando en diferentes fundaciones y entidades y no podía estar tiempo completo en la universidad”, aseguró.