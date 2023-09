escuchar

Las redes sociales están colmadas de propuestas de casamiento románticas que rápidamente se vuelven virales y cosechan miles de reproducciones. Lo cierto es que en esta ocasión no todo resultó a la perfección para Kevin Solleroz, quien preparó la cámara para grabar el especial momento en el que le entregaría un anillo de compromiso a su novia Andermatt en un paisaje de cuentos. Justo en el instante de pronunciar las famosas palabras, una cabra apareció y arruinó la puesta en escena.

Una cabra arruinó su propuesta de casamiento y se hizo viral

Lo que parecía una idea perfecta para Kevin, terminó en una situación divertida y que rápidamente se convirtió en viral. En la ciudad de Göschenen, en medio de los Alpes suizos, el joven instaló una cámara y llevó a su novia para brindar con champagne, con aquel paraíso de ensueño de testigo. La intención fue inmortalizar aquel instante, pero todo salió mal.

En medio del registro, se vio a Andermatt sorprendida porque Kevin dejó caer la copa al suelo luego de brindar. En un intento de arrodillarse y sacar de su bolsillo el anillo de compromiso, la cabra apareció y se dirigió hacia la cámara. Acto seguido, con su hocico la tiró y comenzó a lamerla. De inmediato se acercó el joven y la devolvió a su lugar, no sin antes acariciar al animal y reírse del hecho.

Como es de público conocimiento, estos animales suelen sentirse atraídos por estos objetos que generalmente los pueden confundir con comida. Al tratarse de especies curiosas y acostumbradas al ser humano, no resultó extraña su aparición.

En el video que tituló: “Mi propuesta arruinada por una cabra” y que publicó en su cuenta de Instagram luego del incidente, Kevin describió: “Definitivamente, voy a recordar este día”, entre diferentes emojis con caras sonrientes. Además, mientras la novia enseñó el anillo, la pareja se fotografió con el animal y la experiencia romántica terminó en una vivencia hilarante.

Cabe destacar que las cabras suelen corretear libres por las montañas suizas y luego de una jornada de pastoreo regresan en rebaño a sus respectivas granjas, por lo que es habitual toparse con estos agradables animales por los senderos turísticos del país europeo.

La pareja se fotografió con la cabra luego del divertido incidente (Fuente: Instagram/@kevinsolleroz)

No obstante, el video superó el millón de reproducciones, algo que traspasó su propio perfil oficial y llegó a otras redes como YouTube. Asimismo, Kevin lo destacó como un hito importante en la plataforma antes mencionada. En cuanto a la reacción de los seguidores y demás usuarios, no tardaron en plasmar en la sección de comentarios sus diferentes opiniones al respecto.

“Y el protagonista es… la cabra. Sin dudas es quien se robó la cámara”; “Adopten a la cabra por favor. Ella también está destinada a ser parte de la familia”; “Si no me van a grabar a mí, no van a grabar nada”; “Todavía me sigo riendo. Felicidades de nuevo, amantes tanto amor y larga vida a los dos”; “¡Esta es la mejor propuesta de la historia! Les deseo lo mejor chicos y un montón de cabras bebé” y “¡Felicidades! Maldita sea la única vez que creás un video para vos y sucede esto”, fueron algunos de los mensajes en referencia.

