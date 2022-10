La original propuesta de casamiento de un joven que tuvo lugar en la experiencia inmersiva “Real Self”

Sin dudas, el casamiento es uno de los pasos más importantes para algunas parejas. Si bien están los que deciden disfrutar de la relación sin libretas de por medio, otros eligen llevar alianzas en el dedo. Los que integran este último grupo tienen que sortear una prueba bastante complicada: la propuesta. Hay quienes se inclinan por algo más tradicional y otros que piensan en la forma más original y creativa posible de hacerlo. Dentro de esta segunda categoría se ubicó una particular propuesta de matrimonio que tuvo lugar en Real Self, la experiencia inmersiva que invita a las personas a sumergirse en un mundo del arte y la tecnología de manera completamente anónima.

El jueves un momento muy especial se vivió en medio de Real Self, la experiencia inmersiva, artística y tecnológica que sumerge a las personas en total anonimato, según la definieron sus creadores. ¿Qué sucedió? Los participantes, vestidos con overoles blancos y máscaras, fueron testigos de un romántico momento. Uno de ellos pasó al centro de la escena y le pidió casamiento a su novia en frente a cientos de personas, desconocidas y no tanto. Si bien fue una sorpresa, no fue completamente inesperado para todos, ya que el joven contó con el apoyo de varios amigos que lo ayudaron a hacer realidad su deseo.

Le pidió casamiento a su novia en medio de la experiencia inmersiva Real Self

Desde la cuenta de TikTok del espectáculo compartieron parte de la secuencia. En la primera imagen se pudo ver a la pareja minutos antes de iniciar el juego, aun vestido con sus ropas e inmersos en una conversación relajada y distendida. “Ella todavía no lo sabe, pero su novio le va a dar una gran sorpresa”, escribieron en el clip. En la siguiente parte, todos los participantes ya estaban con los overoles blancos, en plena etapa de juego. Pero, de repente, la voz en off, toma la palabra y hace una propuesta que toma desprevenidos a más de uno.

“Si en este momento, tenes un anillo de compromiso en tu bolsillo y estás dispuesto a pedirle matrimonio a tu pareja, camina al centro”, se la escuchó decir. Fue David quien dio un paso al frente mientras todos los presentes gritaban sospechando lo que seguiría después. La voz en off volvió a hablar y le dijo a la pareja del joven que la estaban esperando.

La joven aceptó la propuesta y los enamorados se fundieron en un tierno abrazo mientras todos los presenten aplaudían y gritaban (Foto: Captura de video)

Tímidamente, la mujer se acercó a su novio, quien se puso de rodillas y le pidió matrimonio. Ella le dijo que si y se fundieron en un emotivo abrazo, inmersos en una burbuja de amor y felicidad. Pero de repente todo cambió. Empezó a sonar una música más movida junto a un show de luces y se armó el clima de una verdadera fiesta. Todos los presentes se acercaron a ellos, saltaron de alegría y armaron el famoso pogo.

Por su parte, los enamorados seguían en el centro, aún envueltos en los brazos del otro, aunque ella todavía no podía creer del todo lo que acababa de pasarle: su pareja le propuso casamiento delante de cientos de personas. Sin embargo, no estuvieron solos, porque sus amigos fueron cómplices de todos los preparativos y se convirtieron en piezas claves para cumplir el objetivo final. Al final del video se los pudo ver a todos bailar felices con que la misión haya tenido un final feliz.