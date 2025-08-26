Giro en el “triángulo del terror”: descubren qué sucedió en el inhóspito lugar que “succionó” a miles de personas

El mundo está repleto de sitios misteriosos y, en ciertas circunstancias, la ciencia logró descifrar las incógnitas a su alrededor, como sucedió recientemente con el Triángulo de Alaska, un límite que comprende tierra y mar en el norte del continente americano, donde hace más de cinco décadas que aviones y barcos desaparecen. Lo cierto es que expertos y aficionados en el tema habrían descubierto la causa que borró del mapa a más de 20.000 personas.

Hasta el momento, el Triángulo de las Bermudas, frente a la costa de las islas Bermudas, Puerto Rico y Florida, era la masa de agua más famosa en el mundo por haberse “tragado” a transportes aéreos y marítimos en el siglo XX. Sin embargo, hace más de 50 años, justamente en el mismo continente, pero en el extremo norte, existiría una anomalía que provocó que mucha gente no regrese a su hogar.

Según los registros desaparecieron aviones de pasajeros e incluso de la Fuerza Aérea estadounidense (Fuente: Captura History Channel)

Con la confirmación en 2013 de que el Triángulo de las Bermudas es un límite donde se registran olas grandes, como en cualquier otra parte del océano y que no ocurren fenómenos paranormales -sino que mucho de lo que se reprodujo en su entorno fue ficción-, los especialistas de History Channel se acercaron al Triángulo de Alaska para corroborar si sucede un hecho sobrenatural o si detrás hay un causante tangible.

Los registros que enseñan en el documental aseguran que, desde la década de 1970 hasta la fecha, desaparecieron 20.000 personas sin dejar rastro alguno de su paradero. Esto ocurrió en una franja de terreno que se extiende desde Utqiagvik a Anchorage y Juneau. Al unir las ciudades en el mapa se crea un “triángulo” y, según cuentan los habitantes de ese estado, los sucesos de allí son inexplicables.

El primer hecho tuvo lugar en 1972, cuando un avión con cuatro personas a bordo que volaba desde Anchorage a Juneau quedó fuera del radar y simplemente sus restos nunca se encontraron. A pesar de las investigaciones, resultó un misterio para las autoridades locales.

El Triángulo de Alaska está sumido en un territorio inhóspito, lleno de árboles, nieve y depredadores (Fuente; Pexels)

Fuera de las respuestas mágicas o temerosas, los científicos del episodio televisivo Historia del Triángulo de Alaska se propusieron darle una respuesta racional a esto y, ahora, creen que dieron justo en el blanco. De acuerdo a lo que informaron, el terreno que comprende este espacio es inhóspito y sus condiciones no son las adecuadas para la vida humana. Las temperaturas son gélidas en invierno y no hay ciudades o pueblos en el medio que puedan servir como rescate ante una urgencia.

Además, en esta área son frecuentes los vientos fuertes, capaces de voltear cualquier estructura, por lo que la visibilidad se reduce entre la nieve y es factible perder el camino o simplemente estrellarse contra una montaña.

El misterio del Triángulo de Alaska

Esta porción causa terror en la población local, en especial porque la brújula no siempre es exacta al enseñar la ubicación de los polos, debido al fenómeno conocido como “declinación”, que provoca un desviamiento de hasta 30° en la dirección correcta. Por lo tanto, frente a un inmenso bosque, con un suelo accidentado y la presencia de depredadores al acecho, los científicos dieron por sentado que sin la tecnología actual, décadas atrás resultó imposible rastrear la zona y hallar algún sobreviviente.