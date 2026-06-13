Video viral: dos mexicanos a las piñas en medio de un móvil en la ceremonia de apertura del Mundial
Una pelea entre fanáticos interrumpió una salida en vivo de Fox Sports México; el conflicto se originó por una disputa callejera y fue muy comentado en las redes sociales
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El debut mundialista en México dejó imágenes inesperadas fuera del ámbito deportivo. Mientras el periodista Carlos Rodrigo Hernández realizaba una transmisión en vivo para Fox Sports México desde la puerta del Estadio Azteca, dos simpatizantes locales comenzaron una pelea a golpes de puño detrás del cronista. El incidente ocurrió minutos después de la victoria del seleccionado anfitrión frente a Sudáfrica y se volvió muy viral en las redes sociales.
La escena sorprendió a los integrantes del programa +90, quienes cortaron la conexión donde hablaban del Mundial ante la violencia en pantalla. Según explicó Hernández al retomar el contacto, el origen de la disputa fue un reclamo económico relacionado con el servicio de transporte. “Todo porque cobran 400 pesos por persona para llevarlos desde aquí de la Puerta 8 a Gran Sur”, relató el periodista. La situación escaló cuando un grupo de personas cuestionó el costo excesivo y se inició una pelea campal en la zona.
Durante el informe televisivo, los panelistas del ciclo buscaron bajar la tensión con humor. Carlos Sequeyro analizó el contexto social y señaló: “Cuidado porque son demasiadas horas en el estadio y la gente, si llegó a las siete de la mañana, ya lleva 12 horas bebiendo”. Por su parte, Arturo Villanueva destacó la postura de uno de los involucrados: “El muchacho tenía buena guardia, lo vi campaneando bien ahí”.
A pesar de las bromas, Hernández lamentó el suceso. “Lástima que se ensució con los golpes”, cerró el cronista sobre el violento episodio que incluyó hasta botellazos. Igualmente, la policía mexicana llegó rápido a la escena para calmar las aguas y llevar tranquilidad a los hinchas que estaban en las inmediaciones del estadio.
Tras la victoria en el debut por 2 a 0 frente a Sudáfrica, el camino mundialista de México en el certamen continúa con los próximos duelos ante Corea del Sur y República Checa. Los periodistas locales deben seguir atentos al recorrido de su selección y también a estos hechos violentos, que podrían volver a ocurrir en cualquiera de los partidos que siguen.
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