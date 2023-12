escuchar

El jueves, los ciudadanos del AMBA amanecieron con una invasión de mosquitos, presuntamente proliferada por el temporal de lluvia y posterior elevación de las temperaturas. Las molestias que causaron estos insectos fueron diversas, sobre todo por las picaduras. Sin embargo, la situación no escapó de ser tratada con humor en las redes sociales, donde los usuarios transmitieron sus sentimientos al respecto, con los clásicos y divertidos memes.

Repelentes, remedios caseros y ahuyentadores de insectos fueron los elementos más utilizados durante el día de ayer, tanto en los hogares como para salir al aire libre. Pero parece que poco resultado dio, ya que en X muchos usuarios expresaron su descontento y molestia por sufrir las consecuencias de esta invasión.

Son muchas las personas que sufren picaduras de mosquito en temporadas de calor Toppers

Pero otros tantos apelaron al humor para atravesar ese tedioso momento, que con el transcurrir de las horas fue mermando. Populares escenas de partidos, películas y serie, entre otras, fueron utilizadas para ejemplificar como muchos pasaron la particular jornada.

Diego Maradona apareció entre los memes, siendo su gambeta frente a Bélgica, en el Mundial ‘86, la que una usuaria utilizó para representar cómo se sentía moverse entre los mosquitos para evitar su picadura. Otra persona indicó que no aguantaba más que nada los repela, y una secuencia de una joven que rompió en llanto la representaba en sus sentimientos.

Los usuarios en las redes sociales expresaron cómo se sintieron con la invasión de mosquitos (Foto X)

La icónica escena de Casados con Hijos (Telefe), en la que Pepe Argento se horroriza por algo que observa, fue la imagen más usada para expresar cómo era ver la gran cantidad -y tamaño- de los mosquitos presentes en todos los ambientes. Además, la usuaria utilizó la edición digital para agregar a estos animales en la secuencia.

La invasión de mosquitos fue representada por los memes (Foto X)

Tampoco, entre los humoristas en red, faltaron aquellos que ejemplificaron cómo era salir a la calle y “enfrentarse”, con el cuerpo, a la situación. La secuencia de Homero de Los Simpson, luchando con furia con animales gigantes, fue la utilizada para ilustrar eso. Mientras que una joven indicó que exponerse al aire libre significaba ser “invadida” por estos animales.

Homero Simpson no falto en los memes (Foto X)

Los usuarios mostraron cómo se sintieron ante los mosquitos (Foto X)

“Salís al patio de tu casa y automáticamente”, indicó un usuario al compartir una imagen de una flota de helicópteros, en representación faccionaria del accionar de estos insectos que aparecieron en gran cantidad.

Los memes estallaron por la gran presencia de mosquitos (Foto X)

Los memes estallaron en las redes sociales (Foto X)

La figura de Lionel Messi también ayudó a representar la situación. “Recién me despierto y el mosquito de anoche estaba en la cocina viéndome así”, escribió un usuario junto a una imagen del capitán argentino relajado tomando mates. Mientras otra persona usó al ex Gran Hermano (Telefe), Tomás Holder, mirando hacia la nada para ejemplificar su accionar ante los insectos: “Me quede quieta para que los mosquitos no me vean”.

(Foto X)

Y si de memes se habla, Ricardo Fort no puede faltar en este recurso del humor. El empresario fallecido es recordado usualmente en las redes, ya que sus icónicas imágenes suelen representar a la perfección distintas situaciones que suceden. En este caso, la postal en la que posa con un imponente saco de piel y lentes a tono, exponiendo su alto nivel de vida, es justo como muchos usuarios imaginaron que están viviendo quienes se encargan de vender los productos para combatir la molesta invasión.

Ricardo Fort se volvió la estrella de los memes(Foto X)

LA NACION